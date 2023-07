Ecco quali sono i frutti più rinfrescanti per l'estate

L'estate è ormai arrivata, anche se a fatica, sul nostro Paese: le lunghe giornate e il caldo che si fa via via sempre più intenso e duraturo non consentono un'alimentazione uguale a quella del periodo invernale. Ecco perché, nella dieta mediterranea, sono inseriti di diritto alcuni frutti consigliati dai nutrizionisti per il trimestre estivo per le loro capacità rinfrescanti e dissetanti. Vediamo quali sono quelli principali.

Anguria

È il "frutto rosso" per eccellenza dell'estate: contentendo il 95% di acqua, l'anguria è senz'altro al primo posto tra quelli più rinfrescanti ma possiede anche altre proprietà molto importanti tra cui la concentrazione di sali minerali e vitamine. Come spiegano gli esperti, il potenziale calorico è pari a 300 calorie per ogni chilogrammo di anguria, combatte il colesterolo, aiuta nel sonno notturno ed è anche alleata delle malattie cardiovascolari: insomma, possiede tutto per una dieta sana ed equilibrata.

Ananas

Se volessimo ipotizzare un secondo posto sicuramente spetterebbe all'ananas: le sue proprietà nutrizionali e rinfrescanti sono ormai note ma anche la totale assenza di grassi saturi e colesterolo mentre è ricca di potassio, ferro, calcio e fosforo. Anche questo frutto possiede molta acqua ed è molto consumato soprattutto nel periodo estivo perché aiuta l'idratazione del nostro organismo e ripulisce dalle tossine in eccesso. Tra l'altro possiede anche la bromelina, " una sostanza che ha proprietà digestive e antinfiammatorie - spiegano gli esperti - presente nel gambo più che nel frutto ed è quindi assimilabile solo in minima parte" .

Melone

Tra i frutti estivi per eccellenza c'è anche il melone, che molti definiscono uno stretto parente dell'anguria: oltre ad aiutare per l'abbronzatura, contiene il 95% di acqua ma è ancora più leggero del frutto rosso appena menzionato visto che ogni 100 grammi di melone ci sono circa 28 calorie. Contribuisce a mantenere un'ottima idratazione dell'organismo, sazia e disseta e i sali minerali contenuti al suo interno aiutano soprattutto nelle giornate più calde.

Pesche

Tra i frutti più salutisti e con ottime capacità nutrizionali troviamo le pesche, composte dall'85% di acqua e che possiedono circa 25 calorie ogni 100 grammi. Le tipologie sono numerose e vanno da quelle gialle alle noci, più dure. Sono senz'altro alleate della pelle e combattono gli effetti dei radicali liberi. Tra le vitamine più presenti ci sono la A (contro invecchiamento precoce) e la C che ci protegge dai raggi solari. Anche questo frutto è consigliato nella dieta mediterranea sia per il suo sapore ma anche perché la buccia contiene ulteriori e importanti capacità nutrizionali.

Fragole

Ultime ma non per importanza ecco che d'estate sono consumatissime le fragole: il loro contenuto d'acqua è addirittura del 98% e le calorie sono pochissime, non oltre 6-7 a fragola. Anche qui, come nelle pesche, la vitamina C abbonda e non a caso è considerato uno dei frutti elisir di lunga vita anche perché combattono cellulite e rughe contrastando egregiamente la ritenzione idrica e depurando l'organismo. Nelle fragole sono inoltre presenti alti livelli di potassio utile a regolare la pressione delle arterie ma non mancano anche fosforo e iodio alleati di metabolismo e tiroide.