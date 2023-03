Offerte di Primavera: dalle capsule alle macchine. Tutto per il caffè

Il caffè è un piacere e un rito. E ci sono tantissimi modi per prepararlo: dal caffè in polvere ai chicchi, fino a cialde e capsule. Queste ultime si presentano in una vastissima varietà di prodotti in commercio: originali, compatibili, compostabili, l’importante è scegliere il tipo che fa maggiormente al caso proprio. E scegliere la macchina per il caffè che si preferisce, in base anche alla propria comodità, segue le stesse logiche. E sono davvero tante le possibilità in tal senso con le offerte di primavera Amazon.

Le capsule e le cialde per tutti i gusti, per fare scorta risparmiando

Sei più cialda o più capsula? Ognuno ha le proprie preferenze, che sono dettate da una questione di aroma, da una fidelizzazione nei confronti di un determinato marchio o qualità di caffè, ma anche dalla comodità. C’è chi preferisce le moderne capsule, e chi invece opta per le cialde che con il loro filtro sottile, perché danno forse l’idea del caffè preparato con la moka.

Che piacciano di più cialde o capsule, i prodotti in offerta presentano solo l’imbarazzo della scelta:

Pop caffè miscela rossa cremosa . Si tratta di 150 cialde di una miscela ottenuta da differenti caffè arabica provenienti dal Centro America e altri dall’Asia, con retrogusto al cioccolato e sentori di vaniglia e mandorle;

. Si tratta di 150 cialde di una miscela ottenuta da differenti caffè arabica provenienti dal Centro America e altri dall’Asia, con retrogusto al cioccolato e sentori di vaniglia e mandorle; Caffè Borbone miscela blu . La confezione contiene 150 cialde compostabili e sostenibili;

. La confezione contiene 150 cialde compostabili e sostenibili; Kimbo qualità Napoli . In promozione 10 astucci con 10 capsule ognuno, per un totale di 100 capsule compatibili con macchinetta Nespresso. Le miscele sono arabica da Centro e Sud America, oltre che robusta dall’Asia;

. In promozione 10 astucci con 10 capsule ognuno, per un totale di 100 capsule compatibili con macchinetta Nespresso. Le miscele sono arabica da Centro e Sud America, oltre che robusta dall’Asia; Caffè Vergnano Èspresso cremoso . Una bella scorta, 100 capsule compostabili e compatibili con macchinetta Nespresso. Tra note speziate, questo caffè è denso e appunto molto cremoso;

. Una bella scorta, 100 capsule compostabili e compatibili con macchinetta Nespresso. Tra note speziate, questo caffè è denso e appunto molto cremoso; Nescafè Dolce Gusto. Ben 96 capsule prodotte a partire da chicchi asiatici e africani.

Le macchine per il caffè e le caffettiere in promozione

Una moka, le macchinette più alla moda, il miscelatore per i chicchi di caffè più ricchi di aroma. Le macchinette per il caffè rispondono soprattutto a criteri di abitudine e comodità. Ognuna presenta infatti funzionamento (e funzionalità) differenti, diversi metodi di pulizia e soprattutto compatibilità con il prodotto del cuore.

Si tratta in ogni caso di macchinette o caffettiere eccellenti, per cui basta scegliere quella più in linea con le proprie preferenze:

Macchina DeLonghi per espresso e cappuccino. Funziona sia con caffè in polvere sia con cialde e si pulisce facilmente

per espresso e cappuccino. Funziona sia con caffè in polvere sia con cialde e si pulisce facilmente Moka Bialetti per fornello a induzione. Prepara il caffè, a partire dalle miscele in polvere, per due tazze e possiede un design iconico ed elegante

per fornello a induzione. Prepara il caffè, a partire dalle miscele in polvere, per due tazze e possiede un design iconico ed elegante Macchina Lavazza A modo mio Jolie . Veloce, silenziosa e viene venduta con le capsule Crema e Gusto incluse. È dotata di spegnimento automatico

. Veloce, silenziosa e viene venduta con le capsule Crema e Gusto incluse. È dotata di spegnimento automatico Macchina Philips 2200 Series . Molto semplice da usare, è dotata di montalatte e display touch intuitivo. Funziona con i chicchi

. Molto semplice da usare, è dotata di montalatte e display touch intuitivo. Funziona con i chicchi Macchina Ariete Moderna. Si avvale sia di caffè macinato in polvere sia di chicchi. Può preparare anche il cappuccino o il mokaccino e le sue varianti.

