Offerte di Primavera: le migliori friggitrici ad aria in sconto

Le friggitrici ad aria rappresentano una delle grandi novità in cucina degli ultimi anni. Molte persone amano la frittura, tuttavia essa non è amica della dieta e al tempo stesso le fritture tradizionali non possono essere consumate da alcune persone in base a determinate patologie. In particolare gli over 60 che hanno scelto uno stile di vita più salutare potrebbero essere orientati verso questo tipo di cottura, che può essere effettuato attraverso un elettrodomestico molto pratico e conveniente. Ma come scegliere il modello che fa maggiormente al caso proprio? Con le offerte di primavera Amazon è davvero molto più facile.

La frittura ad aria semplice (con ricette)

Niente paura: esistono modelli di friggitrici ad aria che non presentano grosse difficoltà di utilizzo o addirittura nessuna. In quest’ultimo caso ricade la Aigostar Cube, che tra l’altro è accompagnata da un ricettario dedicato. È dotata di un cestello antiaderente molto capiente e può cuocere diversi cibi, non solo con la funzione frittura ma anche con una funzione forno. E vengono eliminati l’85% di grassi. Acquista in offerta su Amazon

Da un’esperienza consolidata la friggitrice ad aria

I grassi eliminabili arrivano fino al 90% invece con Philips Airfryer XL Essential, progettata appunto da un’azienda dall’esperienza consolidata nella produzione degli elettrodomestici. Il suo funzionamento è semplice e immediato, grazie alla tecnologia touchscreen, e ha comunque un cestello capiente, tale da riuscire a preparare 5 porzioni di un determinato piatto. Si pulisce agevolmente, perché le componenti sono lavabili anche in lavastoviglie, e c’è un’app, NutriU, che suggerisce tante ricette da provare. Acquista in offerta su Amazon

La cucina italiana per tutte le tasche

Una friggitrice ad aria specializzata in cucina italiana? Con la friggitrice XXL Cosori è tutto possibile. Non è solo facile da pulire e fa risparmiare tempo ed energia, ma possiede 11 funzioni di base più 2 speciali, ovvero preriscaldamento e mantenimento del calore. In più possiede una tecnologia che permette di controllare gli odori, che in cucina possono risultare sgradevoli. Acquista in offerta su Amazon

La friggitrice rotante

La RotoFry DeLonghi è dotata di un cestello rotante che assicura cibi croccanti ma leggeri. Si pulisce rapidamente e in modo semplice e possiede un termostato regolabile da 150 a 190°C, in base a ciò che occorre per realizzare una determinata pietanza. Acquista in offerta su Amazon

Friggitrice e grill insieme

Fritto o alla griglia? C’è l’imbarazzo della scelta con Moulinex Fry & Grill, la friggitrice 2 in 1 che contiene anche la griglia e può cuocere pietanze per 6 persone. In altre parole si tratta di un elettrodomestico amico della salute e della linea, perché entrambe le cotture privano i cibi dei grassi cattivi ma li arricchisce al tempo stesso di gusto. Acquista in offerta su Amazon

Il design più bello con funzionalità

Un elettrodomestico dal design suggestivo che coniuga però le funzionalità che ci occorrono per usarlo? Si tratta di Airy Fryer XXL di Ariete, in promozione in colore rosso. Basta solo un cucchiaio di olio per friggere fino a due chili e mezzo di patatine, senza nessun odore sgradevole. E le componenti si puliscono facilmente, riducendo a zero i rifiuti in termini di olio esausto. Acquista in offerta su Amazon

Niente stress e tanto gusto

Cibi più sani, fritti con pochissimo olio: fino al 90% rispetto a una frittura tradizionale. È ciò che promette la Air Fryer di Ultenic, che possiede un display a led con tecnologia touch e può essere anche controllata con Alexa o Google Home, essendo dotata di wifi. Si possono preparare pietanze per 7 persone e il cestello antiaderente può essere lavato comodamente in lavastoviglie. Acquista in offerta su Amazon

La friggitrice più potente

Tante le funzioni possibili con la friggitrice ad aria Innsky, che frigge, preriscalda, sbrina, e mantiene anche il calore. Si avvale di un sistema che fa circolare l’aria calda a 360° e 11 funzioni di cottura che si avviano con tecnologia touch. Si tratta di un elettrodomestico per tutte le età, perché possiede una funzione di sicurezza chiamata Power Off Protection e un’impugnatura cool-touch. Acquista in offerta su Amazon

