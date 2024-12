Poche calorie e tanti sali minerali: ecco tutte le proprietà dell'alloro e i benefici per il nostro organismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Laurus nobilis, più conosciuto come alloro, è una pianta aromatica e officinale dalle incredibili proprietà benefiche che può rivelarsi un ottimo alleato nel caso in cui decidessimo di integrarlo nella nostra dieta. I nutrizionisti lo consigliano, elencandone le capacità. Del resto si parla di un aroma che accompagna la nostra cucina da secoli, dal momento che viene impiegato per insaporire dai tempi dell'antica Roma.

A intessere le lodi dell'alloro è anche l'immunologo e nutrizionista Mauro Minelli. Intervistato da AdnKronos, l'esperto, docente di dietetica e nutrizione all'università Lum, ha riportato le ragioni per cui tutti noi dovremmo utilizzare le foglie di questa incredibile pianta. " Da sempre, l’alloro gode di grande fama, simboleggiando i valori morali della fedeltà e della castità, tanto da essere descritta da Empedocle come suprema fra le piante. Nell'antica Roma, con una corona di rami intrecciati di alloro si cingeva la testa dei futuri imperatori e, alla stessa stregua, nell'antica Grecia si adornava di alloro il capo degli atleti vincitori dei Giochi Olimpici, come simbolo di gloria e di onore. Da noi, ancora oggi, è invalsa l'usanza di offrire allo studente che ottiene la laurea una ghirlanda o corona di alloro ricca di bacche. E in effetti, il termine 'laureato' deriva dal latino 'laureatus' ovvero 'incoronato di alloro (lauro)' ", ha spiegato il professore.

Ma non finisce qui. Perché l'alloro non è soltanto un simbolo di vittoria, o di prestigio. L'alloro dispone infatti di proprietà benefiche indiscusse, ed è per questo che viene utilizzato in cucina. "A fronte delle appena sei calorie apportate da un cucchiaio di prodotto, l'alloro è fonte importante di minerali quali ferro, calcio, potassio, ma anche di vitamina A e vitamina C ", ha dichiarato l'esperto. "Soprattutto prezioso è il suo olio essenziale, composto da una serie di sostanze aromatiche, tra le quali l'eugenolo, il limonene, il geraniolo, l'eucaliptolo e il pinene, che conferiscono all'alloro importanti proprietà benefiche a vantaggio di diversi organi e distretti dell'organismo umano ", ha aggiunto.

Si tratta, fra l'altro, di una pianta molto adattabile, in grado di sopravvivere in tutti i terreni senza troppi problemi. Nel nostro Paese cresce in modo del tutto spontaneo nelle zone centro-meridionali e lungo la costa.

Minelli invita tutti a consumare questa pianta aromatica. Per prima cosa, l'alloro è in grado di stimolare l'appetito e preparare lo stomaco all'ingresso del cibo; ha buone capacità digestive, proprio perché stimola lo stomaco alla digestione e all'espulsione dei gas intestinali; il suo olio essenziale ha delle ottime capacità balsamiche, da usare in caso di catarro e tosse; la pianta riesce a regolare la sudorazione e se assunto sotto forma di infuso può abbassate la febbre; sono state riconosciute proprietà antinfiammatorie e antiedemigene, capaci di alleviare il dolore, ed ha inoltre capacità curative in caso di piccole ferite; macerando le sue bacche si ottiene l'oleolito, da cui si può preparare il sapone di Aleppo (bacche di alloro più olio di oliva); contiene acido laurico, che ha riconosciute proprietà repellenti contro zanzare e parassiti; insaporisce diversi tipologie dia alimenti, come il pesce, la carne e i legumi.

Al contrario, per quanto le sue foglie siano commestibili,

è bene evitare di mangiarle crude, perché il loro sapore amaro può provocare nausea. Inoltre è bene tenere presente il fatto che questa pianta rientra fra quelle che possono scatenare