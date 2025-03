Tè verde, i 3 momenti migliori per berlo e bruciare i grassi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell’immaginario collettivo il tè verde fa sempre e comunque bene. Ma è corretto? In parte è così ma in parte non lo è: tutto dipende da orari, quantità e soprattutto caratteristiche personali. Certo, al suo fascino è difficile resistere: la consumazione del tè dà l’idea del relax, sia che si utilizzi quello nelle bustine sia che si mettano direttamente le foglie in infusione. Per cui se si vuole consumare questa bevanda in tutta tranquillità, è meglio seguire qualche consiglio, perché il momento in cui si sceglie di consumarla può permettere di raccogliere benefici o incorrere nel rischio di effetti collaterali.

I momenti migliori per bere il tè verde

Ci sono degli orari migliori, stando agli studi condensati in un articolo di HealthLine, in cui consumare il tè verde:

al mattino per colazione. Il tè verde permette di rilassarsi e al tempo stesso di aumentare la propria concentrazione. Questo accade grazie alla presenza della caffeina, che è uno stimolante, e della L-teanina, un amminoacido con effetti calmanti. Queste sostanze inoltre sono portatrici di buonumore. In più il tè verde a digiuno prima di colazione riduce le tossine e il senso di fame;

per colazione. Il tè verde permette di rilassarsi e al tempo stesso di aumentare la propria concentrazione. Questo accade grazie alla presenza della caffeina, che è uno stimolante, e della L-teanina, un amminoacido con effetti calmanti. Queste sostanze inoltre sono portatrici di buonumore. In più il tè verde a digiuno prima di colazione riduce le tossine e il senso di fame; prima di un allenamento . Una ricerca ha stabilito che il tè verde migliora la combustione dei grassi del 17%, mentre un’altra dice che agevola il recupero, riducendo i marcatori del danno muscolare che di solito segue l’esercizio fisico. Però questi studi devono essere presi con le pinze, perché hanno raccolto un campione di volontari abbastanza limitato;

. Una ricerca ha stabilito che il tè verde migliora la combustione dei grassi del 17%, mentre un’altra dice che agevola il recupero, riducendo i marcatori del danno muscolare che di solito segue l’esercizio fisico. Però questi studi devono essere presi con le pinze, perché hanno raccolto un campione di volontari abbastanza limitato; quando fa caldo. Il tè verde (ovviamente caldo) non fa bene solo quando si si vuole scaldare, ma quando la temperatura percepita sale sopra i 40°C, la bevanda calda aiuta a innescare la sudorazione che permette l’autoregolazione della temperatura corporea. Particolarmente indicato con l’aggiunta di un aroma a base di foglie fresche di mentuccia.

I momenti peggiori per bere il tè verde

Accanto ai momenti migliori ci sono anche dei momenti peggiori per consumare questa bevanda, ovvero:

durante i pasti . Accompagnare il pranzo o la cena con il tè verde può compromettere l’assorbimento dei nutrienti. Accade a causa dei tannini, che possono legarsi a minerali come ferro, rame e cromo presenti nel cibo. In particolare a preoccupare è quando già si soffre di una carenza di ferro;

. Accompagnare il pranzo o la cena con il tè verde può compromettere l’assorbimento dei nutrienti. Accade a causa dei tannini, che possono legarsi a minerali come ferro, rame e cromo presenti nel cibo. In particolare a preoccupare è quando già si soffre di una carenza di ferro; dopo le 17, se si va a letto alle 23. È un orario a titolo esemplificativo, ma in generale è bene non consumare il tè verde 6 ore prima di andare a letto, per via del suo contenuto di caffeina. Ogni tazza contiene infatti 35 milligrammi di caffeina, che possono provocare nervosismo, agitazione, pressione alta e ansia nelle persone che hanno una bassa tolleranza rispetto a questa sostanza.

I benefici del tè verde

Si ritiene che il tè verde possa ridurre le infiammazioni, in particolare stando alla revisione di più studi pubblicata nel 2024 da Preventive Nutrition and Food Science. Come riporta EatingWell, la bevanda - che contiene polifenoli, ovvero sostanze antiossidanti e antinfiammatorie - contrasta la possibilità di infiammazioni croniche, che possono portare a malattie cardiache, ipertensione, diabete e cancro.

Inoltre, come accennato, la combinazione di caffeina e L-teanina aiuta l’attenzione e la concentrazione: non stupisce, anche perché l’amminoacido già citato migliora la memoria e riduce l’ansia. Ma un altro beneficio può essere considerato la capacità di prevenire le malattie cardiache: il tè verde supporta il colesterolo buono, contrasta quello cattivo e riduce i trigliceridi. Senza contare che aiuta a digerire e promuove la flora batterica buona nell’intestino.

Le controindicazioni del tè verde

Come detto, è sconsigliabile bere tè verde mentre si pranza e in più, come riporta The’s Traditions, non va bene berne più di 5 tazze al giorno,

proprio a causa della riduzione dell’. La bevanda è inoltre fortemente sconsigliata anche in quantità minori per chi ha una bassa o bassissima tolleranza alla