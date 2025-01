Testosterone, l’ormone che fa bene anche alle donne: come potenziarlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Erroneamente si pensa che il testosterone riguardi solo la salute sessuale maschile ma in realtà non è così.

Anche le donne hanno bisogno di questo ormone. Rispetto all’uomo è presente nell’organismo femminile in quantità minori.

A cosa serve il testosterone

Questo ormone stimola il corretto funzionamento del cervello aumentando il desiderio sessuale, l’eccitazione, la responsività agli stimoli sessuali. In particolare permette di rispondere gli stimoli dei ferormoni, sostanze sessualmente attraenti che condizionano i nostri comportamenti erotici.

È in grado di donare uno stato di benessere mentale. Contrasta gli stati di ansia e depressione. Aiuta a dimagrire trasformando efficacemente la massa grassa in massa magra. Ha un effetto anti-aging che permette di godere di una pelle elastica e giovane, più a lungo.

Quando i livelli questo ormone risultano bassi ci si sente stanchi, spossati, demotivati, irritabili, depressi, con scarsa motivazione nel compiere un compito. A livello fisico si riscontra una diminuzione della forza muscolare, difficoltà a dimagrire, perdita di capelli e indebolimento osseo che a lungo andare può provocare l’osteoporosi. La diminuzione di questo ormone può essere legata all’età, all’uso di specifici farmaci, abuso di alcol e fumo.

Come aumentare i livelli di testosterone

Per innalzare i livelli di testosterone nell’organismo fa molto avere una vita sessuale attiva, moderare il consumo di alcol e fumo e svolgere attività fisica. Ci sono degli alimenti ricchi di acidi grassi, proteine e vitamine che aiutano a potenziarlo. Scopriamo quali sono:

- salmone: pesce grasso ricco di zinco, proteine e grassi acidi come gli omega 3 e omega 6 importanti per la salute ormonale;

- broccoli: fonte di magnesio, indispensabile per stimolare la produzione di questo ormone sessuale, un minerale che supporta i livelli ottimali di testosterone. Ricchi di fibre, donano senso di sazietà e che contribuisce anche a regolarizzare l’attività intestinale;

- avocado: un concentrato di vitamina A, K2, C, B2, B5 o B6, e minerali in primis zinco, magnesio e rame. In particolare la vitamina B6 regola la produzione di ormoni androgeni, precursori del testosterone. Le sue sostanze antiossidanti proteggono questo ormone dalla degradazione;

- banane: la bromelina in esse contenute fornisce energia, stimola il piacere sessuale e dona un senso di benessere generale;

- aglio: studi scientifici recenti hanno scoperto che contiene il disolfuro di diallile, un composto che stimola la produzione dell’ormone luteinizzante che potenzia il testosterone presente già nell’organismo;

- uova: in particolare il loro tuorlo è una fonte inestimabile di vitamina D e sostanze nutritive che donano energia e che influenzano il desiderio sessuale. Mangiarne tre a settimana fa bene alla vita sessuale;

- legumi: in particolare i fagioli sono una grande riserva di zinco he è essenziale per

l’attività ormonale dell’organismo;

- noci del Brasile: contengono selenio che migliora la produzione del testosterone e ha anche un potere antiossidante. La porzione giornaliera raccomandata è di circa 30 grammi.