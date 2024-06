Cani robot con mitragliatrici, lanciarazzi e lanciafiamme: ecco l'esercito del futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo droni all'avanguardia e ultra tecnologici. L'esercito cinese avrebbe accelerato i lavori per produrre in serie cani robot da impiegare in combattimento, capaci di trasportare (e usare) mitragliatrici, lanciarazzi e lanciafiamme in molteplici contesti. Pechino starebbe insomma cercando di adattare la robotica al campo di battaglia, come si è visto nel corso delle recenti esercitazioni congiunte effettuate con la Cambogia. In quella circostanza, i militari cinesi hanno mostrato un cane robot con un fucile automatico montato sulla schiena, trasformando così il migliore amico dell'uomo (in versione elettronica) in una macchina per uccidere i nemici.

Il cane robot della Cina

In un video trasmesso dall'emittente CCTV, un soldato identificato come Chen Wei ha spiegato che il cane robot in questione può essere utile nelle operazioni di combattimento in un contesto urbano sostituendo l'uomo per condurre missioni di ricognizione, identificare il nemico e colpire obiettivi nascosti. In sottofondo scorrevano le immagini di un filmato di circa due minuti nel quale si poteva vedere questo animale meccanismo camminare, saltellare, sdraiarsi e muoversi all'indietro sotto il controllo di un operatore remoto.

Ad un certo punto si vede poi il piccolo mezzo sparare con un fucile e guidare un'unità di fanteria in un edificio. L'ultima parte della clip ha invece mostrato il cane elettronico, con un fucile automatico montato sul dorso, in bella vista, schierato sotto un drone aereo a sei rotori, metto in evidenza quella che, secondo il video, è la " varietà di attrezzature intelligenti senza pilota " della Cina.

Il Guardian ha in parte smontato gli entusiasmi scrivendo che, anche se tecnologicamente avanzati, questi robot killer " non sono eleganti pezzi di hardware militare ". Sia il cane che il drone, a detta del quotidiani britannico, danno l'impressione di essere " pezzi di tecnologia di consumo con un fucile convenzionale imbullonato sopra ". Il marchio dell'azienda cinese che ha costruito il cane robot coincide con Unitree Robotics. I prezzi del cane Go2 dell'azienda – che ha negato di aver venduto prodotti all'esercito cinese e, se così fosse, non è chiaro come l'esercito se lo sia procurato - partono da 1.600 dollari.

Un nuovo dispositivo militare?

L'archetipo del cane robot è stato sviluppato e reso famoso da Boston Dynamics, ex filiale di Google. La versione iniziale del suo "quadrupede robotico", BigDog, era stata sviluppata come potenziale animale da soma meccanico per l'esercito statunitense ,anche se l'azienda - che è stata acquistata da Softbank nel 2017 e poi da Hyundai nel 2020 - ha sempre evitato di armare attivamente la sua tecnologia.

Secondo il fondatore di Boston Dynamics, Marc Raibert, intervenuto la scorsa settimana all'AI Seoul Summit, ci sono " circa 1.500 " cani dell'azienda in tutto il mondo. " Ma di recente si sono moltiplicate altre aziende di robot che hanno costruito robot davvero incredibili ", ha aggiunto. È qui che entra in gioco la Cina. Da almeno un anno, infatti, cani del genere appaiono sui social media di Pechino.

La presenza di questi robot alle esercitazioni con militari stranieri indica uno stadio avanzato di sviluppo.

Di solito, un nuovo equipaggiamento non viene portato in un'esercitazione congiunta con un altro Paese, quindi i cani robot devono aver raggiunto un certo livello di maturità tecnica

", ha scritto il quotidiano cinese