La Cina prepara l'H-20: cosa può fare il misterioso bombardiere avanzato

Il suo sviluppo è stato annunciato nel 2016, circa 8 anni fa. Da quel momento in poi si sono susseguite indiscrezioni e notizie ufficiose, ma mai news ufficiali. Il bombardiere stealth a lungo raggio di prossima generazione della Cina è ancora avvolto nel mistero. Si chiama Xian H-20, dovrebbe essere la risposta di Pechino al B-21 degli Stati Uniti – e, più in generale, uno dei fiori all’occhiello della prossima generazione di mezzi militari del Paese - ma per il momento sappiamo pochissimo in merito allo stato del progetto. Lo scorso marzo il vice comandante dell'aeronautica militare dell'Esercito popolare di liberazione cinese, Wang Wei, si è limitato a dire che il velivolo tanto atteso sarebbe " arrivato presto ".

Il mistero del bombardiere H-20

La tempistica per vedere operativo l’H-20, soprannominato Water (acqua) in riferimento al simbolo chimico dell’acqua contenuto nel suo nome, è avvolta nel mistero. La Cina sta utilizzando da ormai 70 anni il bombardiere strategico H-6, che però adesso inizia a sentire lo stacco dei rivali americani. A proposito degli Usa, nonostante l’incognita rappresentata dal jolly volante cinese, Washington, come vedremo, non sembrerebbe essere preoccupata.

Sebbene, come detto, le specifiche dell'H-20 non siano note, il rapporto annuale del Pentagono al Congresso nel 2021 sottolineava come questo bombardiere potesse essere dotato un'autonomia di almeno 8.500 chilometri, con un carico utile di almeno 10 tonnellate e la capacità di impiegare armi nucleari. Potrebbe anche essere in grado di trasportare le armi ipersoniche cinesi.

Il South China Morning Post ha spiegato che una portata del genere consentirebbe all’H-20 di avere un raggio di attacco intercontinentale. Che, per la Cina, significherebbe mettere sotto tiro la cosiddetta seconda catena di isole del Pacifico, come Guam, o anche più lontano fino alle Hawaii, o la costa occidentale dell’America continentale. L’avvento dell’H-20 dovrebbe insomma trasformare un’aeronautica focalizzata sulla difesa nazionale, come quella cinese, in una potenza offensiva globale.

Le reazioni degli Usa

La Cina potrebbe dotare il velivolo di alcune capacità simili ai caccia di quinta generazione – come l’azione furtiva o la super manovrabilità - che gli permetterebbero di penetrare le difese nemiche senza essere scoperto. Insieme ai missili balistici intercontinentali terrestri (ICBM) e ai sottomarini missilistici balistici marittimi (SSBN), un bombardiere strategico in grado di lanciare testate nucleari completerebbe la cosiddetta “triade nucleare”, l’intero deterrente nucleare un tempo posseduto durante la Guerra Fredda da Usa e Russia.

A proposito degli Usa, il governo americano non ha fin qui dato l’impressione di essere preoccupato dall’H-20. " Il problema con l'H-20 è che, se si guarda effettivamente al design del suo sistema, probabilmente non è neanche lontanamente paragonabile alle piattaforme statunitensi, in particolare a quelle più avanzate che abbiamo in arrivo ", ha dichiarato nei mesi scorsi un funzionario dell’intelligence della Difesa americana.

" La sfida più grande per la parte cinese in realtà non è tanto la capacità dei sistemi reali, quanto la capacità del personale di impiegare efficacemente tali sistemi in modo rapido e su larga scala. Noi, come esercito americano, abbiamo molta esperienza nella lotta alle guerre ", ha invece spiegato un altro funzionario citato dal portale Defense One.

Pechino ha fatto sapere che i voli di prova dell'aereo saranno seguiti da vicino dalla sua messa in servizio e dalla produzione in serie, che coinciderà presto con la sua presentazione ufficiale al pubblico.

