Maxi accordo militare da 24 miliardi: così la Nato blinda il confine nord

Nuovo importante passo in avanti delle aziende sudcoreane impegnate nel settore della Difesa. A causa del deterioramento delle relazioni tra Canada e Stati Uniti, colossi come Hanwha Defense e Hyundai Heavy Industries hanno presentato a Ottawa un'ambiziosa proposta - valore compreso: tra i 20 e i 24 miliardi di dollari - per modernizzare le forze armate canadesi in declino. Nello specifico l'offerta prevederebbe la fornitura alle forze armate del Paese membro della Nato la fornitura di sottomarini, sistemi di artiglieria e veicoli blindati, oltre che pacchetti di addestramento completi e il contributo alla rivitalizzazione della base industriale della difesa canadese. Un'offerta completa, dunque, che potrebbe blindare il confine settentrionale dell'Alleanza atlantica in un periodo di crescenti tensioni con Russia e Cina.

Accordo militare Corea del Sud-Canada: ossigeno per la Nato

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina abbiamo più volte nominato le aziende sudcoreane della Difesa. Molte di loro hanno venduto ingenti quantità di armamenti alla Polonia e alla Romania. Varsavia ha acquistato da Seoul carri armati K2, obici semoventi K9, aerei da attacco leggero FA-50 e lanciarazzi multipli Chunmoo mentre Bucarest ha scelto il richiamato K9 Thunder da 155 mm per potenziare le proprie forze armate. Adesso anche il Canada, altro membro Nato, potrebbe presto chiudere interessanti affari con i campioni della Corea del Sud. Il sito Eurasiantimes ha spiegato che Ottawa starebbe riconsiderando il suo storico rapporto di difesa e sicurezza con gli Stati Uniti. E che la Corea del Sud, una potenza emergente nel settore manifatturiero della difesa, sarebbe ansiosa di colmare il vuoto.

I punti salienti della proposta che Seoul avrebbe recapitato al Canada coinciderebbero con il sottomarino KSS-III, un'imbarcazione all'avanguardia sviluppata da Hanwha Ocean e Hyundai Heavy Industries, gli obici semoventi K9 Thunder e moderni veicoli blindati. Le offerte delle aziende di difesa sudcoreane sono pienamente sostenute dal governo, desideroso di ampliare la partnership di difesa con il Canada. L'agenzia di stampa canadese CBC News ha fatto sapere che la proposta asiatica includerebbe anche l'apertura di strutture locali di manutenzione e produzione e il pieno accesso alle tecnologie di bordo (in netto contrasto con le condizioni generalmente restrittive applicate ai sistemi d'arma statunitensi).

Armi made in Korea

Le dimensioni dell'accordo potrebbero rendere le aziende di difesa sudcoreane dei seri concorrenti dei giganti della difesa statunitensi come Lockheed Martin e Boeing. Da quanto emerso il governo canadese avrebbe fissato la scadenza per la consegna del primo sottomarino coreano entro il 2035. Tuttavia, Hanwha Ocean e Hyundai Heavy Industries avrebbero messo sul tavolo una presentazione congiunta dettagliata del valore di 20-24 miliardi di dollari, promettendo di consegnare non uno, ma ben quattro sottomarini KSS-III entro il 2035. Il KSS-III, da 3.700 tonnellate e progettato per essere furtivo e resistente, è noto per il suo avanzato sistema di propulsione indipendente dall'aria, che consente operazioni in immersione prolungate fino a tre settimane.

I KSS-III sono poi dotati di un innovativo sistema di lancio verticale (VLS) a poppavia della vela. Il VLS può trasportare da sei a dieci SLBM con armamento convenzionale (a seconda della variante) per l'attacco terrestre. Questa classe è dotata anche di sensori e armi avanzati, tra cui sonar di prua, di fianco e trainati, e sei tubi di prua da 21 pollici per siluri pesanti. Separatamente, Hanwha Aerospace, una società affiliata a Hanwha Ocean, si è offerta di fornire al Canada sistemi di artiglieria avanzati, tra cui l'obice semovente K9 e i veicoli corazzati da combattimento della fanteria K21.

Il K21 è equipaggiato con un cannone da 40 mm in grado di sparare munizioni APFSDS, ad alto esplosivo, fumogene e multiuso, e una mitragliatrice da 7,62 mm. È alimentato da un motore diesel Doosan D2840LXE V-10 da 720 CV e dispone di un lanciatore anticarro montato sul lato sinistro della torretta. Ha un equipaggio di 3 persone e può trasportare nove soldati.