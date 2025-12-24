La Nato rafforza il lato est: ecco nuovi lanciarazzi Chunmoo

L'Estonia ha recentemente siglato un contratto da 340 milioni di dollari con la Corea del Sud per l'acquisto di sei lanciarazzi multipli Chunmoo, destinati a rafforzare la capacità di attacco a lunga distanza delle forze di difesa estoni e blindare il lato est della Nato. Il contratto prevede la consegna dei sistemi entro circa due anni e include opzioni per l’acquisto di ulteriori unità in futuro. Il sistema Chunmoo, che ha una portata di tiro di 300 km, è considerato un potenziamento rispetto al già in uso HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), con la possibilità di estendere la portata fino a 500 km. L'obiettivo principale di questo acquisto è migliorare la capacità di “deep-strike” dell’Estonia, ovvero la capacità di colpire obiettivi lontani nel territorio nemico, aumentando così la deterrenza e la difesa strategica del paese.

La Nato si rafforza a est

Secondo quanto riportato da Defence Blog, il sistema Chunmoo, con una configurazione a due razzi, offre una capacità operativa maggiore rispetto ai sistemi concorrenti. Non solo: quest'arma si distingue per la sua configurazione unica, che consente di lanciare due razzi simultaneamente con differenti capacità di gittata, uno da 80 km e l’altro da 290 km. Questo doppio razzo migliora notevolmente la versatilità operativa rispetto al sistema HIMARS, che invece è equipaggiato con un solo razzo.

Billy Boo Hwan Lee, responsabile della divisione di munizioni guidate di Hanwha Aerospace, ha sottolineato che la capacità duale del Chunmoo offre una superiorità nelle operazioni militari. Tuttavia, la maggiore potenza di fuoco del Chunmoo comporta anche un aumento del peso del sistema, il che lo rende meno mobile rispetto al HIMARS, che è più leggero e ha una maggiore mobilità strategica. Nonostante ciò, le forze armate estoni sono preparate a gestire entrambe le piattaforme, grazie a un programma di addestramento che coinvolgerà specialisti sudcoreani e che contribuirà a formare le unità di artiglieria a razzo nell’utilizzo di entrambi i sistemi.

Armi sudcoreane per l'Europa

In parallelo all’acquisto dei lanciatori, il contratto include anche investimenti significativi nell’industria della difesa estone. Hanwha Aerospace, il produttore dei lanciatori Chunmoo, ha firmato un memorandum d’intesa con GoCraft OU, un'azienda estone, per stabilire un quadro di cooperazione tecnico-industriale locale. Questo accordo prevede il trasferimento di competenze per la manutenzione, l'addestramento e la fornitura di ricambi per i sistemi Chunmoo, contribuendo così a sviluppare la capacità industriale nazionale.

Le stime parlano di un ritorno economico che potrebbe variare tra i 40 e i 60 milioni di euro per l’Estonia nel corso di dieci anni. Questi investimenti mirano a consolidare le capacità locali di supporto e mantenimento dei sistemi di difesa avanzati, rafforzando ulteriormente la posizione dell’Estonia all’interno della Nato. Con questa mossa, l’Estonia non solo potenzia le sue capacità difensive, ma contribuisce anche al rafforzamento dell’intero fianco orientale della Nato, in un periodo in cui la sicurezza nella regione è più che mai al centro degli interessi internazionali.

Il contratto con la Corea del Sud per i lanciarazzi Chunmoo rappresenta un passo importante in questa direzione, non solo per la modernizzazione dell’esercito estone, ma anche come segnale di crescente cooperazione tra l’Estonia e i suoi alleati internazionali, inclusa la Corea del Sud e gli altri membri della Nato.