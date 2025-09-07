Pioggia di missili e sciami di droni: la nuova strategia d'attacco di Taiwan per rispondere alla Cina

Taiwan sta espandendo le sue capacità di attacco a lungo raggio con una nuova classe di velivoli aerei senza pilota (Uav) a basso costo. Allo stesso tempo l'isola ha ricevuto – e continuerà a ricevere – missili di vario tipo dagli Stati Uniti per rafforzare il proprio arsenale nel caso in cui la Cina dovesse avviare un'operazione militare nello Stretto di Taiwan. L'urgenza è cresciuta dopo che il Dragone ha presentato sistemi senza equipaggio all'avanguardia durante la recente parata militare andata in scena a Pechino. Da qui la necessità di Taipei di cambiare strategia difensiva.
La mossa di Taiwan
Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, al centro dell'ultimo sforzo dell'isola c'è il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST), che ha stretto una partnership con la società di difesa statunitense Kratos per convertire i droni bersaglio MQM-178 Firejet a reazione in una munizione a lungo raggio denominata Chien Feng IV. Il Firejet è stato a lungo utilizzato per l'addestramento alla difesa missilistica. La collaborazione è stata confermata da Steve Fendley, presidente della divisione Sistemi senza pilota di Kratos. "Lo sviluppo è iniziato all'inizio di quest'anno e sta procedendo rapidamente", ha dichiarato in un'intervista alla rivista online statunitense The War Zone.
Pare che i droni suicidi possano contare su una gittata di almeno 1.000 km, il che li rende dei missili da crociera a basso costo in grado di colpire le profondità della Cina continentale, comprese grandi città come Pechino e Shanghai. Secondo quanto riportato, il sistema debutterà alla Taipei Aerospace & Defence Technology Exhibition più avanti nel mese, dove si prevede che verranno rivelati ulteriori dettagli. Negli ultimi anni, Kratos ha stretto una partnership con la start-up statunitense Shield AI per integrare nei suoi droni una suite di autonomia basata sull'intelligenza artificiale, consentendo il volo in formazione e le manovre tattiche. Secondo i media taiwanesi, l'NCSIST ha ora aggiunto sistemi di guida e una testata per trasformare il derivato MQM-178 da strumento di addestramento difensivo in arma offensiva.
L'importanza dei missili
Taiwan starebbe pensando di abbinare costosi missili da crociera a un gran numero di droni a basso costo in grado di esaurire le difese nemiche. L'approccio rispecchierebbe le tattiche a sciame. Anche perché i missili terra-aria a lungo raggio sono estremamente costosi. Dispiegando un gran numero di droni a basso costo, invece, Taipei può sopraffare le difese aeree dell'Esercito Popolare di Liberazione o costringere il nemico a ripetute intercettazioni, aggiungendo pressione alla propria logistica.
Gli analisti hanno affermato che il cambiamento di Taiwan riflette le lezioni apprese dall'Ucraina, dove droni a basso costo sono stati utilizzati per colpire depositi di petrolio russi e centri logistici a centinaia di chilometri di distanza dal fronte. "Kiev ha dimostrato che sistemi di massa e semplificati possono produrre effetti strategici smisurati", ha affermato Shu Hsiao Huang, analista senior presso l'Institute for National Defence and Security Research (INDSR) di Taipei."I droni bersaglio condividono già caratteristiche con i missili da crociera in termini di velocità e traccia radar. Grazie alla guida wireless e ai carichi utili modulari, possono svolgere una varietà di missioni, inclusi attacchi di precisione", ha aggiunto l'esperto.