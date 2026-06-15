Velivoli cinesi intercettati dai caccia: il drone e l’aereo spia fanno scattare l’allarme

Ennesimo episodio di tensione nei cieli dell’Asia. Il Giappone ha ordinato il decollo immediato di propri caccia per monitorare e identificare due velivoli militari cinesi avvistati nei pressi di Okinawa. L’episodio, avvenuto il 12 giugno ma comunicato soltanto adesso, ha coinvolto un drone da ricognizione e attacco TB-001 e un aereo da intelligence elettronica Shaanxi Y-9, entrambi impegnati in una missione che ha attraversato il Mar Cinese Orientale fino alle aree vicine alla catena delle Ryukyu. Ecco che cosa è successo.

Caccia giapponesi in volo

In base a quanto emerso, i mezzi cinesi non hanno violato lo spazio aereo nipponico anche se la loro presenza all’interno della zona di identificazione di difesa aerea (ADIZ) di Tokyo ha fatto scattare la procedura di intercettazione e sorveglianza. Per il Giappone si tratta dell’ennesimo segnale di una crescente pressione militare cinese lungo il proprio fronte sud-occidentale, un’area considerata cruciale per la sicurezza nazionale e per gli equilibri strategici dell’Indo-Pacifico.

Japan Scrambles Jets After Chinese Spy Aircraft and Drone Near Okinawa



A Chinese Y-9 surveillance plane and TB-001 drone activity near Japan’s airspace sparks renewed security concerns in the region. #WashingtonEye pic.twitter.com/9Qpm8FEIUI — Washington Eye (@washington_EY) June 14, 2026

Secondo quanto riportato da Defence Security Asia, non a caso, la missione imbastita da Pechino ha evidenziato il crescente livello di integrazione tra piattaforme senza pilota e velivoli specializzati nella raccolta di informazioni elettroniche impiegati dall’Esercito Popolare di Liberazione cinese.

Il ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, ha sottolineato come questa sia stata la prima missione del TB-001 resa pubblica nell’attuale anno fiscale, un dettaglio che conferma l’attenzione crescente di Tokyo verso le capacità operative dei droni cinesi a lungo raggio. A proposito: il TB-001 è in grado di restare in volo per molte ore e di coprire vaste aree marittime, svolgendo missioni di sorveglianza ma anche potenziali compiti offensivi grazie alla possibilità di trasportare armamenti guidati. Accanto a esso operava il Y-9, un aereo progettato per raccogliere segnali radar e comunicazioni elettroniche.

A cosa punta la Cina

La combinazione dei due mezzi consente alla Cina di acquisire dati preziosi sulle procedure di risposta giapponesi, sui tempi di intercettazione e sul funzionamento delle reti di difesa aerea. Dal canto loro, le autorità nipponiche ritengono che queste missioni non abbiano soltanto una funzione dimostrativa, ma rappresentino una vera attività di preparazione operativa in vista di possibili scenari di crisi regionali.

L’episodio si inserisce tuttavia in un contesto caratterizzato dall’aumento delle attività militari cinesi attorno alla cosiddetta “prima catena di isole”, la linea geografica