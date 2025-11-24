A "Direzione Nord" carrellata di ministri, sottosegretari e big

"Buone politiche per grandi orizzonti". É il train d'union dell'evento della rassegna "Italia Direzione Nord" (ventisettesima edizione) ideata da Fabio Massa, promossa e organizzata dalla Fondazione Stelline di Milano insieme a Inrete. A partire dalle ore 9 e fino alle 19,30 nel Salone d'Onore della Triennale si alterneranno sul palco oltre cento relatori tra ministri, viceministri, sottosegretari, assessori comunali e regionali, vertici aziendali, rappresentanti delle università e del terzo settore. "In un contesto segnato da fortissime tensioni geopolitiche, da sfide continue legate a dazi e caro-energia, quale può essere il ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale? In che modo si può disegnare una politica europea, industriale, ambientale e sociale che abbia una visione di medio e lungo periodo? Quale può essere il ruolo delle Regioni, alcune chiamate al voto proprio in questi mesi, e delle città?" le domande a cui la rassegna tenterà di dare una risposta. Si parte con i saluti del padrone di casa Stefano Boeri, presidente di Fondazione Triennale e del sindaco Beppe Sala. Interverranno tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa e la vice Licia Ronzulli, il vicepremier della Lega Matteo Salvini, i ministri Andrea Abodi, Tommaso Foti, Gilberto Pichetto Fratin, Daniela Santanchè, Adolfo Urso, il viceministro Francesco Paolo Sisto, i sottosegretari Alessandro Morelli e Matteo Perego di Cremnago. Il governatore Attilio Fontana dialogherà con il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, insieme commenteranno i risultati della ricerca "Lombardia e Lazio: le regioni viste dai social". Discuteranno delle prossime Olimpiadi invernali 2026 - e dell'eredità che lascerà ai territori - il sottosegretario Morelli, l'ad di Simico e commissario straordinario del governo Fabio Saldini, il senatore Pd Antonio Misiani, la sottosegretaria regionale Federica Picchi e l'assessore comunale allo Sport Martina Riva, il presidente del Coni Marco Riva e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.

Presenti i deputati Ue Giorgio Gori (Pd) e Carlo Fidanza (FdI), l'ad di Autostrade per l'Italia Arrigo Giana e il presidente di Milano Serravalle Elio Catania, il leader di Azione Carlo Calenda e il presidente di Assolombarda Alvise Biffi. Direzione Nord quest'anno ha avviato anche una collaborazione con l'associazione "MI'mpegno", che nel pomeriggio , in parallelo, darà vita a una maratona di idee nello spazio "Agorà".