Il dispositivo che parcheggia senza conducente a bordo

Per risolvere il problema dei garage troppo stretti arriva Parkino: si attiva con un telecomando, è sicuro e silenzioso

Oggi le automobili sono più tecnologiche, più comode ma sempre più voluminose. Mentre lo spazio di garage, posti auto e box è rimasto lo stesso di un tempo. Un cortocircuito della modernità, insomma. Per rispondere alla tendenza di automobili più comode, tecnologiche ma sempre più voluminose a fronte di garage sempre più piccoli, è stato creato un prodotto per la mobilità intelligente. Si tratta di un sistema automatizzato 100% Made in Italy che ottimizza lo spazio, risolve il problema dei box troppo stretti ed è adatto ad ogni tipo di auto.

Sono infatti molti gli automobilisti che ogni giorno si trovano a dover affrontare manovre complicate o, peggio, a non riuscire ad aprire le portiere per uscire dall'auto una volta parcheggiata in box. E per risolvere questo problema diffuso e sempre più attuale arriva Parkino, una soluzione intelligente che trasforma anche il box più angusto in uno spazio accessibile, sicuro e funzionale. Parkino, realtà attiva dal 2010, è un dispositivo di parcheggio automatizzato brevettato, progettato per ottimizzare lo spazio all'interno dei garage e permettere di parcheggiare anche dove non c'è spazio sufficiente per aprire la portiera e consentire al conducente di uscire dal veicolo. Si installa in poche ore (al massimo in tre), si alimenta con una normale presa da 220 V e si aziona tramite telecomando. Una volta posizionata l'auto, il conducente scende e attiva Parkino, che parcheggia autonomamente il veicolo, senza nessuno a bordo. In trenta secondi, il sistema sposta l'auto in modo preciso e sicuro, sfruttando al millimetro lo spazio disponibile nel box. E anche in caso di assenza di corrente, Parkino può funzionare con UPS o powerbank, garantendo così continuità e sicurezza in ogni situazione. In più, consuma pochissimo: come un normale phon domestico: un dettaglio che ne conferma l'efficienza e la sostenibilità. Parkino consente di recuperare e valorizzare box che altrimenti sarebbero inutilizzabili a causa delle dimensioni ridotte. Ed è la soluzione ideale per auto moderne, più larghe e lunghe delle vetture di un tempo, e per chi desidera trasformare un vecchio garage in uno spazio efficiente e moderno. Il tutto senza interventi strutturali invasivi e in poche ore di attività svolte da tecnici qualificati. Con Parkino, anche lo spazio più stretto diventa comodo e funzionale: permette a chi ha mobilità ridotta di entrare e uscire dall'auto senza difficoltà, alle famiglie con bambini piccoli di sistemare seggiolini e allacciare cinture in totale praticità e a chiunque di tornare ad utilizzare il proprio box. Più spazio significa più comfort e rende ogni operazione quotidiana in garage semplice e veloce.

Il sistema Parkino, coperto da brevetto italiano ed europeo, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire massima stabilità e durata. È disponibile in due versioni: Parkino è rivolto alla maggior parte delle auto, Parkino XL a quelle con trazione integrale permanente.

Si tratta di una soluzione che coniuga risparmio e comfort perché l'installazione del dispositivo di parcheggio automatizzato, ancora per poche settimane, dà diritto alla detrazione fiscale del 75% prevista dalla legge di bilancio 2025, perché migliora l'accessibilità anche per persone con mobilità ridotta. In più, fa sapere l'azienda, esiste uno sconto del 20% per i lettori de il Giornale con il codice Giornale20 collegandosi al sito www.parkino.com. Per quanto riguarda il comfort, Parkino rende il gesto quotidiano un'esperienza semplice e moderna.

Niente più manovre estreme, graffi o spazi sprecati: Parkino parcheggia al posto tuo, senza conducente a bordo, ottimizzando ogni centimetro del box. Una tecnologia silenziosa, sicura che cambia per sempre il modo di pensare al parcheggio.

