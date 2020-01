Distributori automatici: pausa tra food & beverage, lavoro, sport, gossip e vita privata

I distributori automatici, le macchine vending, non solo sono sempre più diffuse in Italia ma rappresentano un importante momenti convivialità, confidenze e discussioni. Una “pausa caffè” ma non solo vista la quantità di prodotti che si possono scegliere, che anche uno spaccato di vita condivisa. Analisi puntuale del mondo vending che precede la manifestazione espositiva di macchine prodotti, Venditalia, in programma a Fiera Milano dal 20 al 23 maggio 2020. Con tante novità e molte curiosità legate alla “pausa lavoro” o all’attesa in luoghi pubblici di questa sorta di "confessionali" contemporanei..

Al Nord infatti si parla più di lavoro (38%) e tempo libero (31%), al Sud argomenti principe sono sport (14%), relazioni amorose (12%) e vita privata (6%). In Italia, il Paese europeo con più vending machine installate – sono oltre 822 mila – il distributore automatico non ha quindi solamente una funzione "food & beverage". Confida, l’associazione italiana della distribuzione automatica ha cercato di capire che cosa fanno gli italiani quando si trovano davanti a un distributore automatico attraverso una ricerca commissionata a Nextp. “I distributori automatici – spiega infatti Massimo Trapletti, presidente di Confida – fanno ormai parte della quotidianità degli italiani che ne apprezzano la varietà di scelta, i prezzi, la qualità, il pregio di essere a portata di mano e veloci nella fruizione oltre al fatto di essere spesso luoghi di socializzazione”.

Del campione di 2100 soggetti intervistati, emerge che gli ultra 55enni parlano quasi esclusivamente dei loro hobbies e del tempo libero (58%), i più giovani (18-34 anni) prevalentemente di lavoro (28%) e relazioni amorose (13%) mentre quelli che chiacchierano di sport sono soprattutto gli uomini fra 35 e 54 anni (15%). Senza distinzione di età e aree geografiche, c’è anche un 11% a cui piace alimentare il gossip sui colleghi.

Quasi tre italiani su quattro (74%) hanno utilizzato nell’ultimo anno almeno una volta un distributore automatico e tra quelli che non l’hanno usato sono soprattutto gli over 55 che non hanno avuto l’occasione di usufruirne o preferiscono consumare altrove. Quasi il 70% del campione utilizza le vending machine almeno una volta a settimana, il 27% anche tutti i giorni e il 30% fino 2-3 volte a settimana. Il luogo principale di utilizzo è il posto di lavoro (47% degli intervistati) e tre volte su dieci (29%) i luoghi di attesa.

Le persone utilizzano i distributori automatici perché sono comodi, veloci e hanno tutto il necessario per la pausa veloce. È una comodità quando “non riesco a uscire dall’ufficio” (36%) o per fare uno spuntino “quando ho fame e non ho portato niente da casa” (14%) o semplicemente perché è veloce (14%) o per fare una pausa caffè (11%). Quasi sei persone su dieci del campione sono soddisfatte dei prodotti offerti (58%): più del 70% degli intervistati ritiene che la qualità del caffè ai distributori automatici è migliorata negli ultimi tempi. Cresce inoltre l’offerta di prodotti biologici, salutari o per intolleranze.

I distributori automatici stanno anche diventando sempre più tecnologici con schermi touch, App di pagamento: l’analisi Confida-Nextp mostra che aumentano gli utenti che desiderano pagare con strumenti digitali (App o carta di credito) anche se il 60% dei residenti al Sud preferisce il contante. E a quanti utilizzano le vending machine non dispiacerebbe avere altri servizi come ricariche telefoniche (36%), pagamento delle bollette (24%), prelievi Pos come al bancomat (23%).

L’appuntamento con il vending e la sua evoluzione in Italia e nel mondo è a Venditalia, dal 20 al 23 maggio 2020 a Fiera Milano. Tutte le informazioni su www.venditalia.com