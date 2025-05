Il diversivo per spacciare: la figlioletta di due anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Spacciavano cocaina per strada e come diversivo usavano la figlia di 2 anni. In particolare lo faceva la madre della piccola, che per non dare nell'occhio nei propri giri per incontrare i clienti e smerciare la droga, usciva sempre in auto con la figlia, seduta sul sedile accanto a lei. Marito e moglie pusher, entrambi italiani, sono stati arrestati dalla polizia locale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La base dove la coppia teneva la droga era l'appartamento in cui vivono marito, moglie e bambina. I vigili, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, sono riusciti a incastrare la coppia dopo aver notato strani e ripetuti movimenti della famigliola e dopo aver fatto appostamenti per confermare i propri sospetti. L'arresto è scattato sabato pomeriggio tra via Majorana e viale Enrico Fermi. Da qualche tempo gli agenti della polizia locale avevano notato un insolito via vai di una Fiat 500 nera. L'auto da via Ornato, risultata poi il luogo di residenza della famiglia, più volte al giorno partiva, faceva brevi tragitti e poi tornava indietro. Senza un apparente destinazione. Questo sempre con alla guida la donna che portava con sé la bambina di 2 anni, che le sedeva accanto.

Per questo motivo i vigili hanno deciso di tenerla d'occhio e di controllare i suoi spostamenti. Così sabato intorno alle 15 hanno visto la donna che, ancora una volta in auto, consegnava in piazzale Archinto una bustina bianca a un passante e riceveva da lui in cambio una banconota. Poco dopo lo scambio gli agenti hanno fermato l'uomo, che ha loro consegnato la bustina che conteneva circa 1,5 grammi di cocaina. Il cliente ha ammesso di acquistarla abitualmente dalla spacciatrice con la bambina e di pagarla più o meno 50 euro ogni mezzo grammo. Poi si è avvicinato alla 500 un altro uomo, arrivato da via Ornato, che dalla spacciatrice ha preso in consegna la bambina. È risultato essere il padre, i vigili lo hanno seguito fino a casa e l'appartamento è stato perquisito con le unità cinofile.

Sotto al frigo erano nascosti 37 grammi di cocaina e nel cassetto di un comodino si trovava una busta con 10.850 euro in contanti. La donna arrestata ha 36 anni, mentre il compagno 31. Sono entrambi italiani, nati a Milano. La bambina è stata affidata a un parente.