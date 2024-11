Due ruote che passione, Eicma compie 110 anni e rivede il tutto esaurito

Ascolta ora 00:00 00:00

Mobilità a due ruote e grandi numeri. Innovazione e storia. Eicma corre a tutta velocità e taglia un traguardo da primatista: l'evento espositivo più longevo al mondo, in corso a Rho Fiera Milano fino al 10 novembre, sta celebrando infatti i suoi 110 anni di storia.

L'appuntamento fieristico, giunto all'edizione numero 81 e che richiama gli amanti delle due ruote, ha visto il ritorno nei suoi spazi di tutte le case costruttrici più importanti, come accadeva nel periodo pre-Covid. Segno di un mercato che è tornato a correre, soprattutto in Italia. Quanto ai numeri, Eicma ha raggiunto il record di oltre 330mila metri quadrati occupati su dieci padiglioni. Gli espositori presenti sono 770, per un totale di oltre 2.100 marchi provenienti da 45 Paesi. A testimoniare l'importanza della manifestazione e il ruolo economico del comparto delle due ruote anche la presenza di autorità e istituzioni al taglio del nastro avvenuto lo scorso 5 novembre. Oltre a Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, dai padiglioni di FieraMilano sono passati anche Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Matteo Zoppas, presidente di Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. A fare gli onori di casa il presidente di Eicma Spa, Pietro Meda, e l'ad Paolo Magri.

«Centodieci anni è un numero che non fa paura a Eicma, ci sentiamo giovani. Quella delle due ruote è un'industria di appassionati per gli appassionati e 110 anni sono il frutto di un lungo lavoro. Le due ruote ci regalano la metafora dell'equilibrio, della nostra trasformazione da una fiera a un evento vero e proprio», ha sottolineato Meda. Magri ha invece posto l'attenzione sul ritorno dei grandi numeri in presenza. «Se mi focalizzo sugli ultimi cinque anni e sul post Covid, abbiamo avuto una rinascita», ha osservato.

Dall'apertura della manifestazione, riflettori accesi sulle novità, le anteprime mondiali, gli spettacoli e le gare che intrattengono i visitatori. Per i veri appassionati, l'attrazione è poi rappresentata dalla parata di campioni del motosport su pista e fuoristrada protagonisti della Champions Charity Race, una sfida che prevede duelli a inseguimento. Casey Stoner, Troy Bayliss, Loris Capirossi, Danilo Petrucci, Randy Mamola, Carlos Checa e Marco Melandri e Jonathan Rea sono solo alcuni dei big al centro dello spettacolo in scena nella MotoLive, la zona esterna riservata proprio alle competizioni, agli show, alla musica e all'intrattenimento. Dopo l'esperienza dello scorso anno, a Eicma è tornata anche un'area dedicata al gaming e al mondo dei videogiochi motorsport: uno spazio nel quale, in sella a una moto vera, è possibile vivere esperienze di gioco immersive con simulatori di ultima generazione. Per celebrare il 110° anniversario di Eicma (1914-2024), inoltre, alla Porta Sud di Rho Fiera Milano è stata allestita una mostra di moto storiche e moderne che hanno maggiormente lasciato il segno per l'originalità e il primato con le loro forme, le proporzioni e i materiali impiegati.

Immancabile poi lo spazio dedicato all'innovazione produttiva e alle start up del settore, realizzato grazie al sostegno di Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Questa area accoglie anche le forze dell'ordine e le realtà istituzionali che concorrono alla promozione della fondamentale sicurezza su due ruote.