Per due settimane Milano è la capitale della creatività

Ascolta ora 00:00 00:00

Pronti, via. Da domani per due settimane Milano diventa capitale della creatività e prova a battere gli ultimi record di turisti. Si comincia con «Art Week» da domani a domenica con oltre 350 eventi, tra cui sessata inaugurazioni, cinquanta workshop e presentazioni, 50 visite guidate. Sono solo alcuni numeri, e in concomitanza da venerdì a domenica ri-apre «MiArt», la Fiera internazionale di arte moderna e contemporanea (arrivata alla 29esima edizione), negli spazi di Allianz MICo in Fiera radunerà le opere di oltre 170 espositori in arrivo da 30 Paesi. Neanche il tempo di riprendersi e dal 7 al 13 aprile scatta la «Design Week». Un giorno dopo, taglio del nastro al «Salone del Mobile» alla Fiera di Rho. Nel programma ufficiale del «Fuorisalone» si contano 873 eventi, qualcuno partirà come antipasto già nel weekend, qualche installazione resterà in mostra oltre il termine. Come Cre-Action, la mostra-evento di Interni che nelle cinque location (dai cortili dell'Università Statale all'Orto Botanico di Brera) chiuderà il 17 aprile.

Fa da collante tra le due «week» una delle mostre più attese. L'installazione «Robert Wilson. Mother» al Museo della Pietà Rondanini del Castello Sforzesco. Si potrà visitare in anteprima e gratis domenica prossima, ultimo giorno dell'Art Week, su prenotazione sul sito https://museicivicimilano.vivaticket.it.

L'opera dell'artista americano, presentata da Salone del Mobile Milano in collaborazione con il Comune, aprirà ufficialmente al pubblico (sempre su prenotazione) dall'8 aprile al 18 maggio. Un progetto di arte, luce e suono dedicato al capolavoro di Michelangelo.

Milano Art Week è alla nona edizione. C'è l'imbarazzo della scelta. Già questa sera un'anteprima, l'artista e regista iraniana Shirin Neshat presenta al cinema Arlecchino il suo «Land of Dreams», film diretto con Shoja Azari», un collegamento con la mostra «Body of evidence» inaugurata dall'artista al Pac venerdì scorso e aperta fino all'8 giugno. Apre domani (e fino al 2 giugno) invece la grande mostra personale di Nico Vascellari nella Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. Dall'arte che denuncia l'emergenza delle plastiche negli oceani, come «Breathtaking» del fotografo Fabrizio Ferri al Museo di Storia Naturale, a «Etruschi del Novecento» alla Fondazione Rovati, un progetto dedicato all'influenza della cultura etrusca su artisti italiani del Novecento. A MiArt gli appassionati di arte moderna e contemporanea troveranno i capolavori di de Chirico, Picasso, Balla mescolati alle opere contemporanee di David Hockney o Francis Alys.

Per la «Design Week», il conto alla rovescia è partito e c'è un record negativo che nei giorni scorsi ha fatto discutere: triplicati i prezzi sia per le stanza in affitto breve che in hotel. Una camera in un 3 stelle costa mediamente 470 euro, in un 5 stelle il prezzo sale fino a un picco di 1.210 euro. Idem, se si opta per la stanza in affitto (modello Airbnb) il costo medio per una settimana è di 4.570 euro (il 199% in più rispetto all'anno scorso) e zona Brera è la più cara con 880 euro in media al giorno. La più «economica», se così si può dire, è Isola con 3.200 euro. «Mondi commessi» è il tema del Fuorisalone, i principali distretti sono sempre Brera, 5Vie, Durini, Isola, Tortona e Porta Venezia ma si potranno scoprire i tanti «spin off».

Il più lontano è «Alcova»m che per il secondo anno punta su Varedo sapendo bene che il popolo del design non si farà scoraggiare dal viaggio in auto o in treno.Alle due residenze storiche della scorsa edizione - Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani - aggiunge due nuove location, l'ex Fabbrica Snia e le Serre di Pasino.