"Dune - Parte 2", un esordio da kolossal che salva il week-end

Gli esercenti cinematografici sono andati, nell'ultimo fine settimana, ad accendere un cero di ringraziamento per Dune - Parte 2 (voto 6,5). Film dalla fotografia eccellente, ma che difetta, e non poco, nella sceneggiatura, dilatando, in quasi tre ore di film, eventi che si potevano condensare in meno di un'ora. Cosa che non ha frenato, per fortuna, gli spettatori, con le sale che hanno staccato 370.327 biglietti in quattro giorni, per un incasso complessivo, nel solo week-end, di 3.026.372 euro (che salgono a 3.714.048 euro, considerando anche il mercoledì d'esordio). Inevitabile il raffronto, col primo capitolo della saga, che chiuse, al debutto con «appena» 2.143.202 euro. Insomma, con la seconda parte si è andati ben oltre, trascinando il box office complessivo ad un importante dato di 7.817.778 euro (13% sul 2023). Superfluo quasi aggiungere che, in questo 2024, nessun titolo aveva fatto meglio all'esordio.

Purtroppo, non sono tutte rose, se andiamo a vedere come si sono comportati gli altri film debuttanti. Sesto, con 284.933 euro, ad esempio, è finito il deludente Caracas (voto 5,5), nuova regia (qui, troppo ambiziosa) di Marco D'Amore (foto), recitato sopra le righe e con qualche confusione di troppo.

Peggio ha fatto il polpettone Estranei (voto 4), titolo che sintetizza bene il povero estraniato spettatore; settima posizione con 252.577 euro, ma in ben 281 schermi. Molto meglio, in termini di valori, l'ottimo La sala professori (voto 7), film in concorso agli Oscar, ambientato in una scuola dove aleggiano sospetti. Pur essendo nono, con 242.561 euro, ha un'ottima media di 2.147 euro.