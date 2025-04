E Marinetti a Brera diventa un "classico"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Mai letti», avanti tutta, con un altro appuntamento. Nella Sala Lettura della Biblioteca Nazionale Braidense continuano gli incontri (inediti) tra dialoghi e letture, con Armando Torno e Massimiliano Finazzer Flory, introdotti dal direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense Angelo Crespi. Domani dalle ore 18,30, come da programma, al centro della discussione ci sarà la figura di Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), «Tutto si muove, tutto corre», il titolo dato all'evento aperto gratuitamente al pubblico.

Opera di riferimento scelta, di Umberto Boccioni: «Rissa in Galleria». Lancerà la discussione Armando Torno, poi il dialogo con Stefano Salis (responsabile Domenica Il Sole 24 Ore). E ancora. Ci saranno le letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory tratte da «Manifeste du futurisme», «Manifesto dei drammaturghi futuristi», «L'aeroplano del Papa», L'isola dei baci» e «La cucina futurista». Già, proprio così. Ma non solo Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo. Infatti, il palinsesto di eventi che mette in scena nella Biblioteca Braidense l'incontro tra autori e artisti, tra libri e pittura, ogni volta offre un'esperienza guidata e diversa tra letterature e arte. Tutti gli incontri - come visto - coinvolgono pure autorevoli giornalisti delle pagine culturali di quotidiani nazionali con l'obiettivo di rendere imprescindibile l'esperienza e la bellezza della carta stampata.

«La grande Milano - dichiara Massimiliano Finazzer Flory tradizionale e futurista è ancora la caffeina d'Europa? Provate il nostro espresso poetico e letterario corretto di energia». Di più, per capire la natura di questi avvenimenti. «Mai letti afferma il direttore Angelo Crespi è una serie di incontri che mettono in luce alcuni autori presenti nei fondi della Biblioteca Nazionale Braidense. Mai letti perché i classici devono sempre essere letti di nuovo, riletti, in quanto mai letti fino in fondo. Un'occasione, dunque, per stimolare il lettore occasionale e gratificare il lettore forte, grazie all'interpretazione di Finazzer Flory e la presenza di Armando Torno a cui spetterà di approfondire i temi con una serie di intellettuali e giornalisti delle Terze Pagine». Infine, il calendario.

Ecco i prossimi incontri: giovedì 8 maggio (ore 18,30) «Cesare Zavattini - Fare ciò che si sa»; opera di riferimento, «Cesare Zavattini, Autoritratto», Armando Torno introduce e dialoga con Luigi Mascheroni (il Giornale), letture teatrali di Finazzer Flory. Giovedì 5 giugno: «Alda Merini A tutte le donne», opera di riferimento Andrea Mantegna, «Cristo morto», Armando Torno introduce e dialoga con Edoardo Castagna (Avvenire) e Armando Stella (il Giorno), letture teatrali sempre di Finazzer Flory. Gran finale.

Il 3 luglio Umberto Eco, «Lector in fabula», opera di riferimento di Giorgio de Chirico «Le printemps de l'ingenieur», Torno dialoga con Mario Andreose, letture proposte da Massimiliano di Finazzer Flory (informazioni: bibliotecabraidense.org).