Ecco le imprese orgoglio della Lombardia

Sono stati assegnati per il terzo anno gli Oscar alle imprese. Un'iniziativa fortemente voluta da Assolombarda e dal suo presidente Alessandro Spada per «supportare» e far conoscere chi si impegna sul territorio. «Le nostre imprese affrontano ogni giorno le sfide dei mercati globali e investono in tecnologie d'avanguardia ha esordito Spada - La Lombardia genera Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati europei». Gli Awards hanno gratificato Piccole medie e Grandi imprese; nella stessa giornata sono stati assegnati 33 riconoscimenti alle aziende che hanno raggiunto i 50 anni di attività e alla «più anziana», la Wafers Farma Decor, leader dei decori artigianali di dolci, per i suoi 75 anni.

Alla cerimonia di consegna, in un teatro Gaber affollatissimo, erano presenti, fra gli altri, anche il sindaco Beppe Sala e il presidente di Regione Attilio Fontana. Sei i settori individuati all'interno dei quali il comitato scientifico ha selezionato i candidati più promettenti: sostenibilità, responsabilità e cultura, design, performance, digitalizzazione, più lo speciale «Advisory board Assolombarda per il sociale». Si va dalla piccola azienda E-Vai, controllata da Ferrovie Nord, che ha sviluppato un sistema di car sharing integrato al trasporto ferroviario e aeroportuale, mettendo a disposizione veicoli a basso impatto ambientale, alla grande Lendlease, società immobiliare che controlla beni per 29,7 miliardi e che si è aggiudicata il premio per una serie di attività pro-ambiente: la decarbonizzazione dei cantieri, l'adozione di veicoli elettrici nella flotta aziendale entro il 2025 più altri a idrogeno. Il riconoscimento responsabilità e cultura è andato al pastificio Zini, di tradizione emiliana e dal 1956 a Milano. Zini ha creato laboratori per bambini, mostrando loro come si fanno i ravioli senza coloranti e additivi e portandoli in visita ai campi di grano antico Senatore Cappelli. Premiata anche Edison per il progetto «una casa per i giovani» che permette ai neolaureati di restare nella città dove hanno studiato offrendo loro un affitto che non supera un terzo del reddito da primo impiego. Edison copre la parte di affitto che il giovane non si può permettere per il primo triennio. Il premio performance è stato meritato da Secom, che produce componenti elettroniche, e dall'azienda di pelletteria Renato Corti per la crescita di valore delle produzioni. Industria Termoplastica pavese e Signify Italy, leader mondiale nell'illuminazione, hanno meritato riconoscimenti per il Design. La prima ha vinto per aver progettato buste per i surgelati dall'apertura intuitiva e in materiale innovativo, resistente e riciclabile. Il riconoscimento nella digitalizzazione è per NTE Process, fornitore di impianti industriali specializzato in trasporti su gomma e per Alstom ferroviaria che ha creato una divisione per monitorare i treni, i dati arrivano in tempo reale da 150mila file ogni giorno predicendo i guasti.

Il premio speciale «Assolombarda per il sociale» è

andato al Gruppo Mondadori per il magazine digitale The Wom, punto di riferimento per le nuove generazioni grazie a una community di 10 milioni di follower. La rivista promuove i valori dell'accettazione e dell'autenticità.