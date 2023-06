Casa Encantada's, la magione più costosa degli Usa, batte il terzo record di vendita

Poco più di 250 milioni di dollari, questo il prezzo per una villa, anche se chiamarla così è riduttivo, diventata per la terza volta la più costosa messa sul mercato in America. Il nome, che evoca le favole, è "Villa Encantada's". Si tratta di una magione del 1938 di proprietà del miliardario Gary Winnick, posizionata sopra il Bel-Air Country Club, che ha una superficie di oltre 3700 mq. Per ben due volte ha stabilito il record di vendita, nel 1980 e poi ancora nel 2000, quando è stata acquistata per 225 milioni di dollari.

Secondo il Wall Street Journal, ora Winnick e sua moglie, stanno cercando di battere il record per la terza volta, competendo con quello precedente stabilito nel 2019 quando un altro miliardario, Ken Griffin, acquistò per 240 milioni una penthouse su Billionaires' Row a New York. Dando però un'occhiata alla tendenza del mercato immobiliare americano, nettamente al ribasso, ci si stupisce del prezzo, ma il motivo di questa sorta di record, risiede nella particolarità della casa e dei suoi precedenti proprietari, a cominciare dal primo che l'ha costruita nel 1938.

Come è fatta la casa

Sebbene l'esterno evochi lo stile georgiano con un ampio fronte simmetrico e quattro colonne ioniche che sostengono un imponente portico, l'interno è fortemente influenzato dal decadente stile Moderno iniziato e cresciuto a partire dal movimento Art Déco negli anni '30. Le pareti e le modanature rivestite in legno, sono impreziosite da delicati motivi geometrici e a conchiglia. L'ingresso ha soffitti alti oltre 5 metri e si apre ad una grande sala ricevimenti che porta a numerose altre sale più piccole, compresa la stanza delle carte, quella con un bar in stile decadente ancorato ad una parete di forma ovale completamente in argento sterling. Un secondo bar si trova nella pool house, e dispone anche di una sala cinema professionale.

La casa, che ha una forma di H, consente la vista sia sulla città che sull'oceano, in quasi tutte le 60 camere disponibili. Inoltre i balconi della terrazza sono adornati con lavori in ferro battuto che somigliano alla trama di un merletto. La casa dispone inoltre di un campo da tennis, uno da basket, una piscina, una pensione, serre, laghetti koi (un laghetto abitato da splendide carpe giapponesi difficilissimo da realizzare e soprattutto mantenere, ndr) un roseto e varie piccole depandance sparse per tutta la proprietà, circondata da alberi secolari e alto fogliame per garantire l'assoluta privacy, anche quando si gioca nell'enorme campo da golf che la circonda.

La storia della magione

La costruzione di Casa Encantada's risale agli anni '30, quando la vedova di un produttore di vetro multimilionario incaricò l'architetto James E. Dolena di progettare la grande tenuta, secondo il libro The Legendary Estates of Beverly Hills. Dolena, i cui clienti includevano i luminari di Hollywood William Powell e Joan Bennett, era considerato un maestro dell'architettura tradizionale georgiana, con influenze di stili Art Déco e Moderno.

Per creare i mobili, i tappeti e i tessuti su misura per la casa, fu assunto uno dei più grandi designer d'interni degli anni '30 e '40, T.H. Robsjohn-Gibbons, oltre allo studio di progettazione Peterson Studios. Nessuno all'epoca badò a spese e quando la villa nel 1938 alla fine della Grande Depressione fu completata, arrivò alla cifra di oltre due milioni di dollari, che considerando l'inflazione, arrivano a circa 35.

Nel 1950, la tenuta fu acquistata da Conrad Hilton per 225.000 mila dollari, un bell'affare visto che includeva mobili, opere d'arte e perfino l'argenteria e la trasformò in un hotel extralusso del famoso marchio. Nei quasi 30 anni che rimase di sua proprietà non apportò praticamente nessuna modifica e dopo la sua morte, nel 1979 venne acquistata da Murdoch, per la cifra di 12,4 milioni di dollari.

Negli anni 2000 a battere il secondo record, fu proprio il suo attuale proprietario Winnick, che la restaurò completamente investendo milioni nel progetto che durò più di due anni. Per la monumentale opera vennero assunti i migliori artigiani che ricrearono e rinnovarono ogni dettaglio della villa, lasciando immutato lo stile classico originario. I soffitti vennero intonacati e dipinti a mano da pittori di fama mondiale.

Quanto costerebbe ora costruirla