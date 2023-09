"Conti truccati". I rigoristi tedeschi stroncati dalla Corte dei conti

Rigoristi ma con i conti sballati. La stessa Germania che si appresta ad issare la bandiera del rigore in vista della battaglia sul Patto di stabilità, prevista in autunno, è alle prese con conti interni a dir poco ballerini. La Corte dei conti tedesca ritiene infatti che Berlino abbia truccato i propri conti pubblici. La vicenda non può che generare imbarazzi per il governo guidato da Olaf Scholz, che dovrà adesso risolvere il problema collegato ai veicoli finanziari (Sondervermoegen) con i quali la locomotiva d'Europa auspicava di alimentare spese fuori bilancio.

I conti della Germania non tornano

Secondo quanto riportato da Repubblica, i magistrati contabili tedeschi ritengono che il ministro delle Finanze, Christian Lindner, non sarà in grado di mantenere la promessa di raggiungere un pareggio di bilancio e di porre un freno al debito. L'effetto diretto degli imbarazzi generati dai suddetti veicoli finanziari è che il deficit reale del Paese è schizzato dai 16,6 miliardi di euro preventivati agli 85,7 miliardi, ovvero una cifra cinque volte superiore rispetto alle aspettative. Un'altra cifra nel mirino degli analisti è il disavanzo del pil, che raggiungerà il 2,4% e non lo 0,4%.

Ebbene, di tutto questo la Corte dei conti ha messo nel mirino Lindner, la cui longa manus avrebbe spostato nei veicoli finanziari della discordia impegni straordinari extra pluriennali, come i 100 miliardi per la Bundeswehr e i 212 miliardi per la lotta ai cambiamenti climatici, presumibilmente auspicando di bypassare il freno al debito e offuscare lo stato dei conti di Berlino. Adesso tutti i nodi stanno arrivando al pettine. E per la Germania non tira una buona aria.