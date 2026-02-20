La Corte Suprema Usa boccia i dazi: "Non aveva il potere di imporli". Trump: "Vergognoso, ma ho piano di riserva"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe commerciali imposte dall’amministrazione del presidente Donald Trump attraverso l’utilizzo dei poteri di emergenza federali. La decisione rappresenta uno dei più rilevanti interventi giudiziari in materia economica degli ultimi anni e ridefinisce i confini dell’autorità presidenziale in ambito commerciale. La decisione della Corte Suprema è una "vergogna", ha tuonato Trump. Il presidente ha anche assicurato di avere un piano di riserva.

Al centro della controversia vi era l’uso dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, una legge concepita per consentire al presidente di intervenire rapidamente in presenza di minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. L’amministrazione Trump aveva invocato quella normativa per imporre nuove e ampie tariffe su merci importate da numerosi partner commerciali, sostenendo la necessità di contrastare deficit strutturali e pratiche ritenute sleali nei confronti degli Stati Uniti.

La Corte ha stabilito che l’IEEPA non autorizza l’istituzione di un regime tariffario generalizzato e permanente, riaffermando che la competenza primaria in materia di imposizione doganale appartiene al Congresso.

I fondamenti giuridici della decisione

Nel testo della sentenza, i giudici hanno ribadito un principio costituzionale cardine: il potere di imporre tasse e regolare il commercio estero spetta al potere legislativo. I giudici hanno riconosciuto che il presidente dispone di strumenti straordinari in presenza di minacce concrete e immediate, ma hanno precisato che un deficit commerciale di lungo periodo non costituisce, di per sé, una “emergenza” tale da giustificare l’adozione unilaterale di misure tariffarie estese. La decisione riafferma quindi la centralità del Congresso nella definizione della politica commerciale nazionale e stabilisce un precedente rilevante per futuri conflitti tra esecutivo e legislativo.

Il presidente della Corte Suprema John Roberts ha redatto l'opinione della maggioranza e la corte ha concordato con 6 voti contro 3 che le tariffe violavano la legge. "Il presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente dazi di importo, durata e portata illimitati", ha scritto Roberts per la corte. "Alla luce dell'ampiezza, della storia e del contesto costituzionale di tale autorità rivendicata, egli deve identificare una chiara autorizzazione del Congresso per esercitarla".

Le ripercussioni politiche e diplomatiche

Dall’introduzione delle nuove tariffe, il governo federale aveva registrato entrate consistenti derivanti dai dazi sulle importazioni. Con la pronuncia della Corte, numerose imprese importatrici stanno valutando richieste di rimborso per le somme versate.

Secondo stime approssimative, l’ammontare complessivo potenzialmente oggetto di restituzione potrebbe raggiungere cifre nell’ordine di centinaia di miliardi di dollari. Ciò potrebbe incidere sulle proiezioni di bilancio federale e generare effetti indiretti sui mercati finanziari, che hanno già mostrato segnali di volatilità nelle ore successive alla decisione.

Wall Street avanza dopo la decisione della Corte Suprema sui dazi. Il Dow Jones sale, il Nasdaq avanza mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,44%. Le aziende maggiormente esposte al commercio internazionale osservano con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre le associazioni di categoria sottolineano come l’incertezza normativa degli ultimi mesi abbia complicato pianificazione industriale e strategie di investimento. Auto e beni di lusso scattano in Borsa in Europa dopo la decisione. I principali listini del Vecchio continente sono in rapido rialzo, trainati da alcuni dei settori principalmente colpiti.

Impatti economici e finanziari

La decisione è probabilmente la perdita più importante che la seconda amministrazione Trump abbia mai subito presso la Corte Suprema, che lo scorso anno si è più volte schierata con il presidente in una serie di sentenze d'urgenza su immigrazione, sul licenziamento dei dirigenti di agenzie indipendenti e sui tagli profondi alla spesa pubblica.

Da novembre si sono verificati notevoli sviluppi economici e politici: nel 2025 il deficit commerciale dei beni è stato il più grande mai registrato. Trump aveva definito i deficit commerciali "ampi e persistenti" un'emergenza nazionale, base per i dazi reciproci svelati nel "Giorno della Liberazione". Ma nonostante l'imposizione di tariffe elevate, lo scorso anno il divario commerciale per le merci si è ampliato fino a raggiungere un livello record, come dimostrano i dati pubblicati giovedì.

La decisione potrebbe contribuire ad allentare tensioni con diversi partner economici e riaprire spazi negoziali nei tavoli multilaterali.

"Prendiamo atto della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti e la stiamo analizzando attentamente. Restiamo in stretto contatto con l'amministrazione statunitense per chiarire quali misure intende adottare in risposta a tale sentenza, ha dichiarato un portavoce della."