Come ottimizzare l'ambiente degli investimenti esteri in Cina

Il Consiglio di Stato cinese ha recentemente pubblicato "linee guida" sull'ulteriore ottimizzazione dell'ambiente degli investimenti esteri e sull'aumento dell'attrazione degli investimenti esteri. Nel testo si propongono 24 misure in 6 aree. Queste indicazioni, spiegano gli esperti, contengono azioni specifiche e complete e ci sono inoltre tre "punti chiave" che meritano un'attenzione particolare.

Anzitutto le linee guida attribuiscono reale importanza al maggiore lavoro da compiere per attrarre investimenti esteri in settori chiave come la ricerca e lo sviluppo biomedico. Ci sarà maggiore vigore nell'attuazione dei progetti legati all'investimento estero, con relativa accelerazione dei servizi di supporto. Il documento illumina inoltre il ruolo delle principali piattaforme di accesso per gli investimenti esteri, dando in ciò piena rilevanza al ruolo delle Zone pilota di libero scambio e delle Zone nazionali di sviluppo economico nel promuovere l'accesso graduale delle imprese agli investimenti stranieri.

Queste linee guida recentemente emesse, sono ritenute perciò un'efficace, ennesima misura cinese di apertura ad alto livello e secondo gli esperti esse hanno il pregio di chiarire quale sia la direzione per l'uso del capitale straniero nella nuova fase di sviluppo della Cina. In un contesto definito dalla lentezza degli investimenti transfrontalieri globali e dall'intensificarsi della concorrenza internazionale per gli investimenti, ciò rafforzerà efficacemente la fiducia degli investitori stranieri verso la Cina.

Va notato che queste linee guida sono state stilate a seguito di un gran numero di indagini e studi, e chiariscono la direzione del costante miglioramento del contesto imprenditoriale e delle forti iniziative di attrazione degli investimenti esteri, e soprattutto mostrano quanto sia autentica la determinazione cinese verso quest'apertura sistemica.

L’attrazione e l’utilizzo del capitale straniero è una parte rilevante della politica nazionale di apertura della Cina. Negli ultimi anni, a causa della pandemia da un lato e del protezionismo nel commercio e negli investimenti internazionali dall'altro, la Cina ha dovuto affrontare gravi sfide nel gestire il capitale straniero.

Le 24 misure politiche contenute nelle linee guida toccano 6 aree come: migliore qualità dell'utilizzo del capitale estero, garanzia del trattamento nazionale per le imprese a investimento estero, rafforzamento continuo della protezione degli investimenti esteri, maggiore facilitazione degli investimenti e delle operazioni, aumento del sostegno fiscale, e infine miglioramento del modello di promozione degli investimenti esteri. Tutti chiari indici dell'apertura sistemica di cui dicevamo poc'anzi.

Le politiche e le misure disegnate nelle linee guida costituiscono risposte mirate ad alcuni problemi reali segnalati dalle imprese a capitale estero. Ad esempio, la questione dell'equa partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, già stabilita nella Legge sugli Investimenti Esteri. Ora, il nuovo documento del Consiglio di Stato propone soluzioni specifiche ad alcuni problemi specifici che sorgono durante il processo di verifica dei requisiti come descritto dalla legge sugli investimenti esteri. Ad esempio, su cosa significhi "prodotto nel territorio cinese" e sulla definizione dei "prodotti fabbricati in Cina", il documento richiede ulteriori chiarimenti da parte dei dipartimenti competenti, al fine di definire la fattispecie e semplificare le procedure.

Inoltre, il documento sottolinea la doverosa protezione delle imprese che partecipano alle attività di appalto pubblico in conformità con la legge, introducendo un meccanismo facilitato di gestione in sicurezza per i flussi transfrontalieri di dati; rafforza l'ingresso, l'uscita e il soggiorno dei dirigenti stranieri, dei tecnici e di tutti i familiari delle imprese a capitale straniero.

Per i dirigenti e i tecnici qualificati vengono specificati numerosi dettagli relativi alla domanda di residenza permanente. Una volta ottenuto un permesso di soggiorno permanente, sarà necessario ampliare la sua copertura tramite il pagamento dell'assistenza sanitaria, del trasporto pubblico, dei servizi online, considerando cioè tutti gli aspetti di una residenza piena e duratura.