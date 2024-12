Rupert Murdoch intesta le sue aziende al figlio, ma il giudice si oppone

Ascolta ora 00:00 00:00

Rupert Murdoch non molla l’osso. Dopo essersi sposato, a 93 anni, per la quinta volta, l’ultima consorte è l’ex signora Abramovich, ha cercato di intitolare tutte le sue proprietà editoriale, Fox su tutte oltre ad alcuni giornali, al figlio Lachlan, tagliando fuori James, Elisabeth e Prudence. Ma Edmund Gorman Jr, giudice del Nevada, ha respinto al mittente la richiesta motivando, in 96 pagine, la decisione perché i due, father&son, avrebbero agito “in cattiva fede al centro di una farsa attentamente elaborata”.

Segnalo che a differenza di Lachlan, i suoi fratelli James (uscito dalle aziende) ed Elisabeth hanno idee politiche diverse, non così a destra conservatrici come il padre e Lachlan. Gli avvocati di Murdoch hanno preannunciato ricorso ma il trio degli esclusi ha inviato all’Associated Press una mail nella quale, dopo aver espresso soddisfazione per la sentenza, si augurano che ci siano le basi per la ricostruzione delle relazioni fra tutti i membri della famiglia.

Rupert lo Squalo, al secolo mister Murdoch, ama le sfide, basti pensare che una delle sue mogli è stata Jerry Hall storica compagna di Mick Jagger,ovviamente storie di amore vero, profondo, per nulla legate al 7 e 40 che non sono le 8 meno 20 dell’orologio e nemmeno il modello unico per la dichiarazione dei redditi, bensì il riassunto del patrimonio ultramiliardario del leggiadro marito.