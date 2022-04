Dal 730 ai modelli per le società, tutte le novità della dichiarazione dei redditi

I modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle imprese sono tutti online, insieme alle istruzioni per la compilazione. Le scadenze entro cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione cambiano in base al tipo di modello scelto.

Ad esempio, il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che di solito viene usata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. La sua versione precompilata verrà messa a disposizione online dall’Agenzia delle Entrate dal 23 maggio. Per ora, però, l’amministrazione finanziaria non ha reso noto da quando sarà possibile modificare e/o integrare (e infine inviare) i dati precaricati dall’Agenzia.

Che sia ordinario o precompilato, la scadenza entro cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate il proprio modello 730/2022 non cambia: il termine ultimo è il 30 settembre. L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente, tramite un intermediario abilitato con delega o mediante Caf.

Tra le novità più importanti di quest’anno c’è il debutto del bonus musica, una detrazione fino a 1.000 euro per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi a conservatori e cori, il superbonus 110% riconosciuto anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa per gli under 36 con Isee sotto i 40mila euro e il bonus idrico.

I titolari di partita Iva di solito usano il modello Redditi PF (Persone Fisiche): la scadenza da rispettare per l’invio alle Entrate è il 30 novembre. Stessa scadenza anche per le altre dichiarazioni dei redditi per le imprese, dal modello per le società di capitali e di persone a quello per gli enti non commerciali.