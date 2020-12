Novità sulla revisione auto: ecco la nuova tariffa. Ma c'è il bonus

La tariffa base relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi subirà un incremento di ben 9,95 euro, questo è quanto stabilito da un emendamento alla manovra finanziaria secondo quanto approvato poco fa dalla commissione Bilancio alla Camera.

A parziale compensazione dell'aumento improvviso, la medesima norma prevede altresì per il contribuente la possibilità di usufruire del codiddetto bonus "veicoli sicuri". Si tratta di un buono pari all'aumento decretato quest'oggi (ovvero 9,95 euro) che il cittadino potrà sfruttare in un'unica circostanza e per un solo veicolo a motore entro un tempo limite massimo di 3 anni dall'entrata in vigore della norma stessa.

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) si dice pienamente soddisfatta dell'adeguamento della tariffa per le revisioni auto, rimasta invariata negli scorsi 13 anni. Si tratterebbe di una vera e propria boccata di ossigeno per tutti i lavoratori di tale comparto, anch'essi in piena crisi economica e costretti negli ultimi anni ad affrontare delle spese sempre più alte per adeguarsi alle nuove tecnologie applicate nel settore e per finanziare i conseguenti corsi di formazione professionale.

In un comunicato ufficiale, Cna spiega che l'esito della trattativa "premia la determinazione della Confederazione che da tempo è impegnata in un confronto continuo con il Parlamento, e in particolare con la Commissione trasporti, e i ministeri interessati per favorire il completamento della riforma sulle revisioni auto. Tra l'altro" , prosegue ancora la nota, come riportato da Agi, "l'adeguamento delle tariffe per le revisioni auto non peserà sulle tasche degli italiani. L'emendamento approvato prevede infatti che lo Stato erogherà un bonus ai proprietari dei veicoli pari all'incremento di 9,95 euro" .