A2A, spinta dalla vendita di energia. Sprint degli investimenti sul green

A2A va oltre le cause di volatilità del trimestre, Dl Bollette e guerra in Iran, e punta sullo sviluppo, in particolare sulle infrastrutture energetiche e sul business dei data center.

Su investimenti per 315 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al primo trimestre 2025, circa il 70% è stato destinato allo sviluppo e all'efficientamento delle reti di distribuzione elettrica, nonché alla crescita della capacità fotovoltaica e ai business legati alla circular economy.

A segnare un importante punto in favore della crescita della multiutility è anche la forte domanda di energia elettrica, nonostante il calo dei prezzi, che ha spinto all'insù i ricavi: quelli adjusted sono saliti a 4,552 miliardi, con un balzo del 15% rispetto ai 3,968 miliardi registrati nello stesso periodo del 2025.

Merito di 8,1 TWh di elettricità venduta sui mercati retail, in crescita del 24% grazie, in particolare, al segmento B2B (imprese), di cui 2,7 TWh di elettricità verde venduta (+17%). Sul fronte della redditività, l'ebitda adjusted si è attestato a 647 milioni, in diminuzione del 4% per la riduzione dei prezzi delle commodities; l'aumento dei canoni concessori e il minor contributo di alcuni impianti di trattamento, penalizzati da manutenzioni programmate e dal rinnovo del contratto di servizio dell'impianto di Acerra. Questi effetti negativi sono stati parzialmente compensati dalla crescita del business della distribuzione elettrica; dalle maggiori produzioni da fonti rinnovabili e dalla buona tenuta del comparto energy retail. L'utile netto adjusted è sceso a 221 milioni.

"Crediamo che le fonti rinnovabili rappresentino una leva fondamentale per l'indipendenza energetica nazionale e per la stabilizzazione dei prezzi per famiglie e imprese, e auspichiamo un'evoluzione del quadro normativo che ne acceleri lo sviluppo. In uno scenario ancora volatile, la solidità dei nostri indicatori economico-finanziari attesta l'efficacia del modello industriale adottato e ci permette di guardare avanti con fiducia proseguendo con disciplina nell'attuazione del piano strategico e nella generazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder", ha commentato l'ad Renato Mazzoncini (foto) spiegando in call che il gruppo stima di avviare "il primo cantiere di data center già all'inizio del 2027 e ha in programma tre progetti: uno a Brescia, uno a Cassano d'Adda e uno ancora da definire, ma sempre in Lombardia".

Sul fronte della transizione energetica, A2A ha portato la capacità

installata da fonti rinnovabili a 2,7 GW, in aumento del 4% anno su anno grazie all'entrata in esercizio di nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Bene il titolo che ha festeggiato la trimestrale con un rialzo che sfiora l'1%.