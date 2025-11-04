A2a vola in Borsa con i data center

Pioggia di acquisti su A2A. Il titolo dell'utility lombarda guidata da Renato Mazzoncini (foto) ha guadagnato il 7,2% a 2,7 euro grazie a un report di Morgan Stanley che legge nella presenza nel Nord Italia del gruppo, e nel coinvolgimento nel business dei data center, un grosso potenziale di rialzo per il titolo.

Morgan Stanley ha alzato il giudizio (a Overweight da Equal Weight) e ha portato il target di prezzo a 3,25 euro dai precedenti 2,55 euro adeguandolo così ai principali competitor sul mercato. In prospettiva, gli esperti della banca Usa fanno notare come la presenza diffusa della società nelle attività multi-utility nel Nord rappresenti "un'opportunità unica e integrata per beneficiare della crescita dei data center a Milano".

Un opzione a cui è associato un target price di 4 euro. In quel caso "A2A risulterebbe infatti ben posizionata per trarne vantaggio grazie ai suoi segmenti di produzione elettrica, rete elettrica, teleriscaldamento e gestione idrica".

Inoltre, evidenziano gli esperti, "l'ampiezza del mix di business della società fa sì che più segmenti possano beneficiare del potenziale di crescita: produzione di energia (gas, idroelettrico, eolico, solare); distribuzione elettrica e servizi idrici e teleriscaldamento". Ribadendo che A2A è un titolo ancora sottovalutato, gli analisti si soffermano anche sul Capital Markets Day del 12 novembre che "potrebbe rappresentare un catalizzatore importante per il titolo".