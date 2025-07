Acea, l'utile cresce in doppia cifra con la spinta dei business regolati

Nuovi investimenti per la messa in sicurezza della rete di distribuzione elettrica di Roma e il via al cantiere del termovalorizzatore. Acea alza il velo sui conti del semestre proiettando il gruppo ai prossimi mesi quando, grazie alla cessione di Acea-Energia a Eni Plenitude, "rafforzerà il proprio posizionamento come operatore infrastrutturale". Allo scopo il gruppo sta dando vita alla costituzione della società a.Gas con l'obiettivo di consolidare la crescita nel settore della distribuzione del gas confermando il nuovo focus.

Il cda riunitosi nella nuova sede di Firenze ha intanto licenziato i primi sei mesi del 2025 con un utile netto consolidato di 226,6 milioni, in crescita del 32%. Esclusi gli effetti one-off, l'utile aumenta di circa il 7%, +11,6% l'ebitda, +4,1% i ricavi, +18% gli investimenti a 668 milioni, rispetto alla prima metà del 2024. L'indebitamento finanziario netto cresce, rispetto a fine 2024, di 457 milioni.

"I risultati del semestre, solidi e in crescita, confermano l'efficacia della strategia industriale intrapresa che vede il gruppo sempre più focalizzato sui business infrastrutturali regolati", commenta l'ad Fabrizio Palermo (in foto): "Inoltre - aggiunge - le capacità gestionali e operative ci permettono di attuare il piano degli investimenti in tutti i nostri settori di business e raggiungere gli obiettivi di performance che ci siamo dati. L'innovazione e le nuove tecnologie saranno sempre più integrate nelle attività quotidiane e nella realizzazione delle grandi opere in cui siamo impegnati". Novità anche sul termovalorizzatore per il quale è "in corso il processo autorizzativo per l'ingresso in cantiere", indica la società in conference call con gli analisti. Acea sta "finalizzando i contratti di finanziamento e puntiamo a cominciare i lavori a brevissimo", ha detto Palermo aggiungendo che, a Settembre, ci sarà anche il closing per la cessione della rete ad alta tensione a Terna.

Infine, a fronte della cessione a Plenitude, Acea ha aggiornato la guidance 2025 escludendo i risultati del

perimetro di Acea Energia: ora l'ebitda è in crescita del +6%/+8% e gli investimenti sono a 1,6 miliardi. Positiva la reazione del mercato con il titolo che a Piazza Affari chiude in rialzo del 2,43% a 19,79 euro per azione.