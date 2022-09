Tempesta di cartelle esattoriali in arrivo: l'allarme dal Fisco

La crisi economica che sta interessando il Paese non ferma il Fisco, pronto a colpire con l'invio di ben 16 milioni di cartelle esattoriali. Queste, almeno, le stime di Federcontribuenti, che esprime forti preoccupazioni per il prossimo futuro. L'arrivo delle lettere, infatti, è previsto fra la fine di questo anno e l'inizio del 2023.

La speranza è che molte di queste cartelle risultino "pazze", ossia non più esigibili, sia per decadenza, che per prescrizione del tributo.

" Durante il periodo di sospensione Covid e fino al 31/12/2021, si sono accumulate 26 milioni di cartelle esattoriali, di cui 13 milioni già preparate e 7 milioni inviate alla notifica entro il 31/7/2022. Con la ripresa delle notifiche, ci saranno 13 milioni di cartelle da notificare entro la fine del 2022 e l'inizio del 2023. A queste vanno aggiunte 2,5/3 milioni di cartelle che Agenzia delle Entrate e altri Enti affideranno ad Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 2022 ", fanno sapere da Federcontribuenti, come riportato dalle principali agenzie di stampa.

L'arrivo delle cartelle è purtroppo ormai imminente e per alcune si parla già della prossima settimana. Si spera negli errori e nel fatto che alcune di esse possano risultare non esigibili. Il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella, dice di prendere come riferimento le statistiche degli ultimi 5 anni. " Le cartelle esattoriali errate, ovvero le cosiddette 'cartelle pazze', sono circa il 56% delle emissioni " spiega.

I principali errori consistono nei casi di decadenza, di prescrizione del tributo ed emissione di cartelle per tributi già pagati, che costituiscono il 30%. C'è poi un 12% costituito da quelle imposte successivamente annullate dalle decisioni dei giudici tributari, e un 8% che riguarda quelle tasse automobilistiche annullate dai giudici di pace. Si aggiunga, infine, un 4% relativo alla tassa dei rifiuti su immobili locati, richiesta al proprietaruo invece che al conduttore, e un 2% circa che riguarda la tassazione separata calcolata in modo non corretto.