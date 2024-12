Alleanza tra Simest e BF per consolidare la filiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Simest affianca BF nel sostegno alla crescita delle imprese della filiera agro-industriale. L'accordo prevede che Simest supporti nuovi investimenti, maggiore competitività, anche internazionale, e crescita sul mercato delle imprese della filiera agro-industriale dell'ex Bonifiche Ferraresi. Nel dettaglio Simest darà supporto a BF nell'individuazione delle esigenze delle imprese fornitrici in coerenza con gli obiettivi industriali del gruppo guidato da Federico Vecchioni, abilitando l'accesso a fonti di finanziamento agevolate per la realizzazione di investimenti in innovazione, sostenibilità e rafforzamento patrimoniale, a cui si potranno affiancare anche, tra l'altro, investimenti per la formazione di personale qualificato e la crescita sui mercati esteri. «L'accordo con Simest - ha commentato Vecchioni, amministratore delegato di BF - costituisce un importante strumento di rafforzamento del nostro comparto e conferma la valenza strategica per il gruppo BF dello sviluppo delle partnership, con l'obiettivo di creare sinergie verso approcci sempre più responsabili, sostenibili e tecnologicamente avanzati».

Simest, società del gruppo Cdp che supporta la crescita e la competitività delle Pmi italiane, sulla base degli indirizzi strategici del ministero degli Affari esteri ha avviato il progetto Filiere d'impatto, che va a supporto della crescita e della competitività, anche in Italia, delle imprese appartenenti alle principali filiere italiane.

Il progetto si inserisce nella cornice del Piano Africa, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento.

«La centralità della Misura Africa permetterà, tra le varie finalità, anche di supportare la formazione di manodopera qualificata proveniente dall'Africa. Uno strumento importante per colmare un gap di mestieri che oggi le imprese più volte dichiarano», ha spiegato l'amministratore delegato di Simest Regina Corradini D'Arienzo.