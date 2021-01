Fate attenzione al bollo auto: cosa accade con il pagamento

Anche il bollo auto, le multe e le assicurazioni dell'auto rientrano nei privilegi offerti dal cashback 2021. È questa la novità più interessante dopo la prova natalizia durata dall'8 al 31 dicembre 2020.

Quali sono le condizioni

Infatti, oltre a tutte le spese già previste da questa formula, è possibile gestire i pagamenti legati al proprio autoveicolo (anche la benzina) potendo ottenere un rimborso. Attenzione, però, le condizioni per risparmiare sono due: intanto, le spese devono essere tutte effettuate tramite carta di credito, bancomat o app di pagamento ma rigorosamente nei negozi fisici e non online. E poi, è necessario scaricare l’app IO della Pubblica Amministrazione.

Il cashback per l'auto

Il bollo auto, però, dovrà essere pagato presso agenzie specializzate come tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici che offrono questo servizio. In questo modo si potrà beneficiare di uno sconto del 10% anche se l’importo massimo su cui viene calcolato il bonus vale fino a 150 euro di spesa. Anche il rifornimento di carburante rientra tra le spese su cui far valere il cashback statale.

Il cashback sarà attivo per un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2022,e si potrà ottenere il rimborso fino a 150 euro a semestre. Come viene riportato dal FattoQuotidiano, nel dettaglio, si ha uno sconto del 10% sulle spese effettuate con un rimborso massimo di 15 euro a transazione e un numero minimo di 50 operazioni in sei mesi.

Se è vero che diventa complicato ottenere chissà quale rimborso se si decide di acquistare un’auto nuova (la cifra è ben più alta dei 150 euro massimi su cui far valere il cashbac), può essere utile usarlo anche per altri servizi come la manutenzione, il cambio gomme, l’acquisto di accessori, ma anche le eventuali spese per una perizia assicurativa.

La classifica

Accanto al cashback di Stato c'è anche il Super cashback: si tratta di un premio di 1.500 euro destinato ai primi 100mila consumatori che realizzeranno il numero più alto di transazioni. La classifica sarà aggiornata in tempo reale e si potrà controllare direttamente dall’app IO. È chiaro che questo premio farà gola a tanti che controlleranno quotidianamente questa speciale classifica per verificare la propria posizione e cercare di accaparrarsi il premio. Gli utenti iscritti al programma, secondo i dati diffusi da Palazzo Chigi, ad inizio 2021 superavano già i 6 milioni.

Come riportato da Quifinanza, con l’ultimo aggiornamento rilasciato sull’App Store e sul Google Play Store gli sviluppatori della piattaforma hanno aggiunto un campo che indica la posizione in classifica: per scoprirla, sarà sufficiente pigiare sull’icona “Portafoglio” e poi sul banner del cashback del primo semestre 2021. Qui, alla destra del numero di transazioni fatte, si trova l’indicazione della posizione.