Arriva la mazzata sulla benzina: cosa succede ai prezzi

Il ministero dello Sviluppo Economico, il 30 giugno, ha pubblicato il suo consueto report sul prezzo medio mensile dei carburanti. A spiccare è il notevole rincaro del costo di questi, i quali in modalità self-service si attestano a 1,625 euro al litro per la benzina e a 1,486 euro per il gasolio.

" Dopo aver sfondato a metà giugno la soglia di 1,6 euro, cosa che non succedeva da due anni, dal 10 giugno 2019, la benzina non arresta la sua corsa e arriva a 1,625 euro al litro "- spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - " Anche il gasolio raggiunge il valore massimo dal 20 gennaio 2020, quando si attestò a 1.489 euro al litro, un anno e 5 mesi fa ".

Riflette anche la Federpetroli sul futuro e non esclude la possibilità di venire a produrre gas e olio in Italia anche perché una mossa del genere produrrebbe importanti risparmi nel Belpaese. Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, commentando il rincaro dei prezzi del carburante, ha spiegato: " Siamo tra i paesi più cari al mondo per il costo dei carburanti, complice il poco sfruttamento delle risorse energetiche del Paese causato da una mancata strategia energetica nazionale e per altri varianti negative derivanti da tassazione e accise varie ". E aggiunge: " Acquistiamo il greggio all'estero con alto costo quando potremmo produrre gas e olio dalle nostre risorse del sottosuolo, con un notevole risparmio sulla bolletta energetica delle famiglie italiane ".

Inoltre, sempre Marsiglia, ha chiarito il perché dell'aumento dei prezzi. Questo è dovuto alla forte impennata dei greggi sui mercati internazionali che " nonostante i margini di raffinazione in calo in diversi paesi, Italia compresa, costringono a strategie di vendite per forza di cose con prezzi al rialzo ".

Effetto valanga

Il grande problema, in un Paese come l'Italia dove l'85% dei trasporti commerciali avvengono per strada, è l'effetto valanga che il caro prezzi dei carburanti può avere sul resto dell'economia. La Coldiretti, in merito, ha specificato: " L'aumento è destinato a contagiare l'intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi mentre aumentano i costi per le imprese ".

Particolarmente colpito, in particolare, il mercato agroalimentare dal momento che i costi della logistica possono arrivare ad impattare fino al 30-35% sul totale delle spese. A proprio questo deve servire il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): sviluppare bioenergia in Italia. Ma non solo: " Con il Pnrr serve anche agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma pure con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria ad alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo ", afferma Ettore Prandini, presidente Coldiretti. Quest'ultima questione rappresenta un grande limite per l'Italia soprattutto in termini di export.