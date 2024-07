Asse Banca Ifis-Sace per agevolare l'export delle pmi

Ascolta ora 00:00 00:00

Asse Sace-Banca Ifis a sostegno delle imprese italiane che esportano. Il doppio accordo riguarda una Garanzia Green, soluzione pensata per sostenere il finanziamento di progetti per la transizione ambientale, e una Garanzia Futuro, destinata al sostegno di operazioni di rilevanza strategica per l'internazionalizzazione delle imprese, l'innovazione tecnologica e digitale, lo sviluppo delle filiere strategiche del Paese e gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno: tra gli strumenti messi a disposizione delle imprese finanziamenti più agevoli, erogati a condizioni di mercato, di importo compreso tra 50mila e 50 milioni di euro, con durata minima di 2 anni. Su questi, Sace riconosce una copertura del 70%. Tramite la Garanzia Green, invece, Banca Ifis guidata dal ceo Frederik Geertman amplia le soluzioni pensate per le imprese in cerca di finanziamenti per progetti volti ad agevolare il passaggio a un'economia a minor impatto ambientale, integrando la tecnologia per ridurre le emissioni nella produzione di beni e servizi. Lo strumento è relativo a finanziamenti di medio-lungo termine e destinato a società con sede in Italia che abbiano un fatturato non superiore ai 500 milioni di euro. Anche queste possono avere accesso a finanziamenti a condizioni di mercato per importi compreso tra i 50mila euro e i 50 milioni di euro, con durata minima di 2 anni e una copertura di Sace dell'80%.

«Siamo convinti che questi due prodotti, uniti a quelli già in essere nel campo del sostegno al circolante tramite il factoring e di supporto agli investimenti tramite leasing e noleggio, ci consentiranno di consolidare il nostro ruolo di riferimento per tutte quelle imprese italiane che vogliono mantenersi competitive con investimenti di lungo periodo» ha precisato Andrea Berna, responsabile commercial banking di Banca Ifis. «Con Banca Ifis sarà più facile favorire la transizione ecologica di molte pmi nell'ambito del piano Insieme 2025», ha detto Daniela Cataudella del gruppo Sace.