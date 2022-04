Atlantia vola in Borsa: il mercato punta sull'Opa

Resta alto l'appeal di Atlantia che aggancia i 22 euro a Piazza Affari. La società della galassia Benetton, al centro di una battaglia per il suo controllo, ha corso per la seconda seduta consecutiva registrando un +21% e portandosi su livelli che non vedeva da più di due anni (febbraio 2020): l'azione ha chiuso la seduta registrando un rialzo dell'8,72% a 22,07 euro.

Dopo lo stop dei Benetton ai fondi Gip e Brookfield e a Florentino Perez, in cordata per presentare un'offerta su Atlantia, sembravano ridursi «le opportunità di un'Opa ostile, considerando anche il probabile intervento del governo, che può giocare la carta della golden power», spiegano gli analisti. In serata, però, fonti vicine agli spagnoli hanno lanciato un messaggio chiaro: nessuna ritirata. «Andiamo avanti con l'offerta e non pensiamo di spezzettare Atlantia», il messaggio arrivato ufficiosamente dal consorzio Gip- Brooksfield.

Alla luce di queste novità resta quindi alto l'interesse del mercato sul titolo. E se anche alla fine «gli spagnoli» non dovessero «muovere» su Atlantia l'operazione allo studio fra Edizione e Blackstone resta molto vicina e probabile. Che sia difensiva, o meno, il progetto di Edizione potrebbe portare al delisting del gruppo in seguito a un'offerta a premio.

Secondo alcune fonti la mossa potrebbe arrivare a fine mese o anche a cavallo di Pasqua. L'offerta avverrebbe sul 62,5% del capitale in quanto escluderebbe anche il 4,5% di Crt, mentre in termini di prezzo si era pensato in un primo momento a 22 euro, ma dopo i rialzi in Borsa ora può arrivare a 24 euro.

Alcuni analisti ritengono, infatti, che per raggiungere i due terzi del capitale un'offerta in area 22 euro potrebbe non essere sufficiente. In questo caso, l'esborso massimo sarebbe di 13,1 miliardi di euro in caso di partecipazione di tutti gli azionisti di minoranza, cifra che potrebbe essere in parte finanziata dalla stessa Atlantia che, a seguito della cessione di Aspi, avrà circa 5,4 miliardi di liquidità netta a livello di holding, ha affermato Bestinver Securities.

Se così fosse, la cordata di Perez dovrebbe offrire almeno 26 euro per azione per avere qualche possibilità di successo con un'Opa ostile. Un'offerta di Blackstone su Atlantia a 22 o a 24 euro implica un premio, rispettivamente, del 7% e del 16,5%, mentre il premio salirebbe al 26% in caso di una super controfferta a 26 euro.

A creare appeal sul titolo, spiega Equita, «è anche il buyback fino a 2 miliardi che il cda avvierà dopo la cessione di Aspi (programmata per il 5 maggio)».