Attenzione al pieno: batosta sulla benzina. Cosa cambia alla pompa

Nuovi rialzi per il carburante, che andranno ad incidere ulteriormente sulle tasche dei cittadini italiani, già provati dalla pesantissima crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria in corso. Si registra quindi un aumento dei prezzi di benzina e diesel: una vera e propria stangata che, secondo le previsioni, si aggirerà intorno ai 205 euro annui per ciascuna famiglia.

A lanciare l'allarme è il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), che spiega come fare un pieno oggi costi ben 8,5 euro in più rispetto a quanto veniva invace pagato nel maggio del 2020, quando i prezzi del carburante subirono un forte ribasso. La conseguenza di questo rincaro, naturalmente, andrà a colpire gli automobilisti.

" Oggi un litro di benzina costa alla pompa il 12,5% in più rispetto allo scorso maggio, mentre per il gasolio si spende il 12,2% in più. L’impennata dei prezzi presso i distributori ha effetti a cascata sulle tasche dei consumatori, perché determina maggiori esborsi sia per i rifornimenti di carburante sia per gli effetti indiretti sui prezzi dei prodotti trasportati e sul comparto energetico ", ha dichiarato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, come riportato da AdnKronos. "Il rischio concreto, quindi, è che l'andamento al rialzo dei prezzi di benzina e gasolio produrrà nelle prossime settimane rincari generalizzati per ortofrutta e alimentari, beni che, come noto, viaggiano su gomma, e avrà ricadute negative su tutto il comparto dell'energia, con inevitabili aggravi di spesa per i consumatori" , ha aggiunto.

A quanto pare uno dei motivi che ha causato questa impennata sarebbe anche l'attuale emergenza climatica in Texas, vessato da numerose tempeste di neve. Il grande freddo ha di fatto bloccato lo stato americano, che riesce a produrre da solo il 40% del petrolio degli Satti Uniti, ed il greggio è oramai arrivato a costare oltre 60 dollari al barile.