Autogrill approva il bilancio: compensato l'effetto Covid, autostrade in testa per ricavi

L’autostrada resta il canale più resiliente e redditizio per il Gruppo Autogrill. A dirlo sono i dati preliminari dei ricavi consolidati per l’esercizio di bilancio 2020 esaminati e approvati giovedì 11 febbraio dal consiglio di amministrazione del Gruppo Autogrill S.p.A. I ricavi totali sono pari a 2 miliardi di euro; a cui si aggiungono 600 milioni di cassa e linee di credito disponibili; nuovi contratti vinti e rinnovi per 5,3 miliardi.

“Il canale autostradale - si legge nel comunicato- continua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali”. Mentre la performance resta ancoradebole nell’ambito aeroportuale, con il Nord America che la fa da padrone. Da aprile registra, infatti, un costante e graduale miglioramento trainato dalla ripresa del traffico domestico. Prestazioni ancora sotto gli obiettivi del Gruppo Autogrill per gli altri canali, soprattutto a causa dell’incremento del lavoro da remoto.

Nonostante l'effetto Covid, il Gruppo è riuscito a contenere le perdite. Circa il 60% su base annua: 1,9 miliardi contro i 4,9 del 2019. Con un picco di oltre il 70% nel mese di dicembre. E il 42% dei punti vendita totali chiusi al 31 dicembre 2020. Buone notizie, però, arrivano dall’effetto compensazione delle nuove aperture negli aeroporti in Nord America (Denver, Fort Lauderdale, Las Vegas e Seattle) e del contributo positivo dell’acquisizione di Pacific Gateway in Nord America nel 2019 e dal consolidamento delle joint venture in Qatar, Emirati Arabi Uniti e Malesia nel 2026. Quanto ai nuovi contratti vinti e rinnovi si assestano sui circa 5,3 con una durata media di circa 6 anni. La quota più rilevante Deriva dai contratti con gli aeroporti di Las Vegas e Amsterdam, rinnovati grazie alle strategie di management messe in atto durante la pandemia per prolungare la durata dei contratti più importanti. Una base importante da cui ripartire anche in vista della decisione del cda di Autogrill di sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, che si terrà il 25 febbraio 2021, la delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale. Una mossa chiave per conseguire gli obiettivi strategici del Gruppo, che punta al consolidamento e al rafforzamento della sua leadership internazionale.