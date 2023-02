Balzo dei ricavi Ferrero a 14 miliardi

Nuovo traguardo per il gruppo Ferrero, volato oltre i 14 miliardi di fatturato. Una crescita del 10,4% rispetto all'anno precedente (12,7 miliardi) certificata dal bilancio consolidato, al 31 agosto 2022, approvato dalla società capogruppo lussemburghese, la Ferrero International S.A. Cresce anche l'organico, quasi 3.500 dipendenti in più, da una media di 34.374 a 36.756. Al fatturato record hanno contribuito le 109 società in tutto il mondo e 32 stabilimenti produttivi. «Le difficoltà del contesto economico e geopolitico - scrive il gruppo - sono state superate grazie alla resilienza delle sue persone, dei suoi marchi e del suo modello di business».

È proseguita la crescita nelle vendite dei prodotti più celebri del colosso dolciario albese, come Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno e Kinder Joy, soprattutto negli Stati Uniti e in Italia, mentre nella maggior parte degli altri paesi c'è stato un consolidamento delle quote di mercato. A fine giugno 2022 il gruppo Ferrero ha finalizzato l'acquisizione di Fullfill Nutrition, un'azienda di barrette vitaminiche e proteiche di alta qualità che vende direttamente nel Regno Unito, oltre a distribuire in Irlanda e in altri mercati europei e dell'Asia Pacifico. L'operazione ha consentito a Ferrero di espandersi nel segmento di mercato conosciuto come better-for-you, il cibo salutare povero di grassi e zuccheri ma ricco di nutrienti. Nel 2021-2022 Ferrero ha investito 830 milioni per ampliare la capacità produttiva e soddisfare la crescente domanda dei consumatori. La quota più significativa, pari a 733 milioni, è stata destinata a immobili, impianti e macchinari, principalmente in Italia, Germania, Polonia e Usa. Per sostenere l'innovazione Ferrero ha continuato ad incrementare gli investimenti nei suoi marchi iconici, rafforzando contestualmente le attività interne di ricerca e sviluppo. I prodotti Ferrero sono presenti, direttamente o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi.