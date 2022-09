Banca Generali rende "social" la finanza

Realizzare un palinsesto di 52 interviste video con cadenza settimanale per diffondere l'educazione finanziaria attraverso i principali social network. Questo è l'intento di Edufin 3.0, il progetto di Banca Generali e dell'influencer Marco Montemagno, che può contare su una comunità di 3 milioni di follower complessivi fra le varie piattaforme su cui è attivo. L'iniziativa, presentata ieri al 40esimo piano della Torre Generali, inizierà già dalla prossima settimana e potrà contare su quattro partner finanziari: Pictet Asset Management e Vontobel Asset Management per quanto riguarda gli attori del risparmio gestito, oltre a Conio e Algorand che daranno supporto per i contenuti su criptovalute e Blockchain. Infine, sosterrà il progetto anche Meta, l'ex Facebook, per quanto riguarda gli scenari d'investimento futuri nel metaverso.

«L'educazione finanziaria è di fondamentale importanza per un futuro sostenibile del risparmio», ha dichiarato Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. «Le classifiche internazionali ci collocano in coda tra i Paesi Ocse nella comprensione degli strumenti e delle dinamiche economico-finanziarie e questo ci priva della possibilità di valorizzare quella straordinaria stampella sociale che è oggi il risparmio».

Il format di Edufin 3.0 ricalca il 4 chiacchiere con... di Montemagno: un'ora di chiacchierata informale in compagnia di esperti internazionali per ciascun argomento di educazione finanziaria preso in oggetto. Ma ci saranno anche sportivi, attori, personaggi dello spettacolo ed educatori. Il progetto avrà la durata iniziale di un anno. I video integrali si potranno reperire sul canale YouTube di Montemagno e sotto forma di podcast su Spotify. Per ciascun argomento, poi, ci saranno pillole ad hoc caricate sui profili di Montemagno su Facebook, Twitter e Linkedin. Ma anche su Instagram e TikTok per raggiungere i più giovani.

«Sono anni che la mia community chiede approfondimenti sul tema dell'educazione finanziaria», ha spiegato Montemagno durante la presentazione, «e, dopo aver trovato una squadra di partner perfetta, sono davvero contento di aprire le porte dei miei social a questo progetto».