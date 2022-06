Battere il mercato: alcune azioni in rampa di lancio di Emilio Tomasini

Molti risparmiatori vorrebbero far fruttare i loro soldi, invece di lasciarli a marcire in cassaforte, o magari in una banca con tassi d’interesse netti sotto l’1%. Ma ogni volta che prendono in mano le redini del proprio capitale, e trovano l’intraprendenza di comprare l’azione più sottovalutata della storia, o la criptovaluta che sta per esplodere e farli diventare ricchi, vedono i propri soldi sparire, e i loro sogni infrangersi. Appena compri, il prezzo scende come la pioggia in Meghalaya, poi decidi di vendere, e il prezzo risale subito.

Funziona così per molti italiani che sfidano il mercato senza i mezzi adatti per batterlo. Pensare di poter guadagnare nei mercati finanziari senza avere un vantaggio statistico, è come andare al casinò con l’idea di “arrotondare lo stipendio”. Mi spiace deludervi, ma è più probabile che lo arrotondiate per difetto.

Se si vuol battere i mercati finanziari, ed entrare a far parte di quel 5-10% di trader profittevoli, bisogna avere una strategia. Una strategia testata, comprovata, e che funzioni, che offra un vantaggio statistico.

Se vuoi approfondire il tema dell’analisi tecnica guarda questo video (clicca qui).

Purtroppo però, lo sviluppo e, soprattutto, i test necessari per confermare l’efficacia di una strategia, richiedono molto tempo e competenze avanzate. Abbiamo quindi deciso di prenderci carico di questo lavoro, e offrire ai nostri lettori i frutti dei nostri risultati in un esempio pratico di strategia applicata ad alcuni mercati.

Quella che segue è una strategia molto gettonata tra i traders quantitativi, comunemente categorizzata come strategia di “breakout”, che compra alla rottura dei massimi precedenti, e che, statisticamente, è profittevole. Andiamo a vedere qualche titolo italiano su cui poter operare:

offre due possibilità, entrambe interessanti. Alla rottura, o breakout, della prima e tangibilissima area di resistenza, ovvero quando il prezzo supera i €13, possiamo già acquistare il titolo sapendo di avere un vantaggio statistico. La seconda e ancor più interessante area di breakout indica i massimi annuali, la cui rottura molto spesso precede un’ulteriore spinta rialzista. Per semplificare, una volta superato il prezzo di €14,50, c’è un’alta probabilità che il prezzo continui a salire.

si trova in una situazione simile. Anche in questo caso, la nostra strategia di breakout suggerisce di comprare l’azione dopo che la settimana chiude sopra i €27,10. Attenzione però, stiamo parlando di prezzo di chiusura, quindi andremo a controllare durante il weekend se il prezzo è superiore o inferiore al livello di resistenza prima di decidere se comprare o meno il titolo all’apertura di lunedì.

Oltre al livello di resistenza, vediamo nel grafico una seconda linea rossa, detta trend line, che identifica una tendenza (trend in inglese) rialzista. Notate inoltre come la linea di resistenza e la trend line formano un triangolo. Il breakout dei triangoli è da molti considerato un forte segnale rialzista.

Eccoci a ritrovare un altro triangolo sul titolo TXT E-Solutions (TXT), che, appoggiandosi a una trend line fortemente rialzista, si avvicina repentinamente verso un’area di resistenza molto densa, delimitata da un massimo a breve termine, e un massimo a lungo termine, entrambi segnalati sul grafico. Per seguire la strategia di breakout, si acquisterà questo titolo alla rottura dell’area di resistenza, ovvero a un prezzo non inferiore a €10,80.

Per il nostro ultimo esempio ci spostiamo negli Stati Uniti, e volgiamo il nostro sguardo a. A due settimane dalla rottura del primo livello di resistenza, vediamo come il prezzo abbia continuato a crescere, avvicinandosi sempre di più al secondo livello di resistenza, che identifica i massimi annuali. Un eventuale breakout dei massimi annuali, come abbiamo già spiegato, è un forte segnale rialzista. Un lettore che vuole seguire la nostra strategia comprerà quindi azioni SGEN a un prezzo appena superiore a €192,80.

(ha collaborato Marco Cavallari)