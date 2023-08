Bene le vendite auto, ma l'elettrico arranca

Le immatricolazioni di auto in Italia salgono a luglio dell'8,8% e del 21% dall'inizio dell'anno, in questo caso sotto del 22,3% rispetto al 2019. Nulla di nuovo, dunque, tanto che Gian Primo Quagliano (Centro studi Promotor), definisce come «un miraggio il ritorno alla normalità». Resta molto debole, nonostante il +15% di vendite, l'elettrico, la cui penetrazione è del 3,4% in luglio e del 4,8% da gennaio. Mentre l'ibrido con la spina, le cui consegne sono aumentate del 5,2%, pesa nel mese per il 4,4% e nel cumulato per il 4,6%. Complessivamente la quota mercato di entrambe le alimentazioni è scesa dal 9,8% di giugno al 7,8% di luglio. Gli italiani confermano, invece, la preferenza per l'auto ibrida (senza spina) che sale al 35,7% nel mese e al 35,3% nei 7 mesi. Ok anche l'opzione Gpl, al 9,8% di quota.

Dataforce evidenzia che la metà delle immatricolazioni in crescita è però ascrivibile al canale «km 0» di Case e concessionarie, cresciute a luglio di oltre il 50%. Altri fattori sono la domanda molto fiacca e i pesanti danni che tutte le Case hanno subito a causa delle violente grandinate, con il conseguente rinvio delle immatricolazioni viste le tempistiche di riparazione che andranno oltre agosto. Cresce invece a ritmo doppio, rispetto al mercato, il canale del noleggio a lungo termine (+16,42%), mentre la performance dei privati è in linea con la media del mercato.

Dallo studio di Promotor emerge che «il principale fattore di freno alla domanda è la situazione economica delle famiglie». «Le Case ora dominanti in Europa - osserva Quagliano - devono decidere se offrire soluzioni a tutti gli utilizzatori di auto o se concentrarsi sulla produzione di vetture elettriche e di élite, lasciando una parte importante della domanda a realtà nuove o relativamente nuove sul mercato». Tra i costruttori, a luglio, Stellantis -0,5% e quota al 32,3% (-3%); da gennaio +8,9% e quota del 33,3% (dal 37% del 2022).