Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Benetton: "Giovani volano del Pil"

L'imprenditore: "Nel nostro gruppo uno su tre è under 30"

Benetton: "Giovani volano del Pil"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Solo il 17% dei giovani italiani oggi guarda al futuro con entusiasmo. Perché se è vero che il nostro Paese sa formare molto bene gli studenti, però ha disimparato l'arte di trattenerli. Ed è da questo dato che Alessandro Benetton (in foto) ha aperto la ventunesima edizione del Festival dell'Economia di Trento.

Il tema dell'incontro a cui il presidente di Mundys ed Edizione ha partecipato era proprio sull'Italia e quanto poco sia oggi un Paese per i giovani, ma lui ha ribaltato la prospettiva: la fuga dei cervelli e la sfiducia delle nuove generazioni non sono un destino ineluttabile, ma una responsabilità diretta di chi fa impresa.

I giovani non sono una categoria da tutelare, ma i veri motori dell'economia, "non sono un costo ma un investimento nel futuro". Proprio per questo, ha sottolineato, "il 30% dei nostri dipendenti ha meno di 30 anni".

Il primo passaggio è cambiare l'approccio. "Prepariamo benissimo i giovani in termini accademici e culturali", ha detto, ma poi l'approccio italiano si ferma e fatica a offrire "il contesto adeguato". Da questo punto di vista, non sorprende il fenomeno dell'emigrazione giovanile: secondo le stime più ottimistiche richiamate, "40-50mila ragazzi" lasciano ogni anno l'Italia da circa dieci anni.

Esistono gruppi e progetti che, proprio mettendo al centro i giovani, hanno raggiunto una crescita inaspettata. Un esempio tra tutti è l'aeroporto di Roma, tra i dieci migliori al mondo: lì sono stati dati "350 metri di spazio" a giovani capaci di proporre idee per migliorare il servizio ai viaggiatori. E le proposte non si sono fatte attendere, ne sono arrivate più di mille, dodici delle quali sono state applicate e altre cinque approfondite. Per Benetton questo è l'esempio lampante che le nuove generazioni non solo hanno idee, ma possono incidere anche sui risultati economici, a patto che le aziende accettino di uscire dalla propria "zona di comfort".

Il punto, ha insistito, è "incoraggiare i giovani e aiutarli a trovare la propria autostima" perché "sono loro che portano l'innovazione. Dobbiamo metterci in una modalità di ascolto".

Perchè le idee ci sono già. La domanda, semmai, è se l'Italia sia ancora capace di riconoscerle.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica