In Italia le bollette più care d'Europa: ecco cosa sta succedendo

Lo immaginavamo ma adesso abbiamo la conferma. L'Italia paga le bollette d'elettricità più alte di tutta Europa. I dati sono forniti dalle principali Borse dell'Ue e non mentono. Dall'inizio del 2022 a oggi abbiamo speso il 30% in più rispetto a Berlino, il 10% rispetto a Parigi e prezzi più alti del 75% rispetto ai vicini spagnoli che sono riusciti a mettere un tetto sull'energia rendendosi autonoma rispetto agli altri Paesi.

Cosa succede in Italia

Rispetto alla Spagna, però, noi non siamo stati in grado di mettere un tetto e circa il 50% dell'energia elettrica dipende dai prezzi folli che si decidono al mercato Ttf di Amsterdam. Non è normale, però, questa differenza con i nostri vicini di casa: come scrive IlMessaggero, c'è una forbice enorme anche rispetto ai due di pandemia quando spendavamo 87 miliardi di euro che oggi sono diventati 110 nonostante gli sforzi dell'ex governo Draghi. Il portale Gestore Mercati Energetici (Gme) spiega quanto e come si sono impennati i prezzi: nel 2019 i prezzi al megawattora erano molto contenuti rispetto ai tre Paesi sopra menzionati e non superavano le 15 euro, adesso la forbice con la Germania si è aperta fino a 77 euro come riportato da Energy Live. Va ancora peggio se guardiamo alla Spagna, 138 euro in più per megawattora.

In sintesi, l'Italia è l'unico Paeso Ue a pagare oltre 300 euro ogni ora, un'enormità: per fare un paragone, la Spagna paga 184 euro al megawattora, il Portogallo 185 euro, l'Irlanda 237 euro e il Regno Unito 244 euro. Seguono la Germania (246 euro), Paesi Bassi (253 euro) e Belgio (255 euro). Tutti gli altri, comunque, non superano il tetto che ha sfondato il nostro Paese.

Quando torneremo alla normalità