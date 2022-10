Ecco tutti i trucchi per risparmiare 1.350 euro sulle bollette

Contro il caro bollette che ci tartassa e non dà tregua, gli italiani dovranno utilizzare molti accorgimenti per abbattere i costi che altrimenti potrebbero diventare insostenibili. Un po' qua e un po' la, uno studio effettuato in Regno Unito e pubblicato dal The Sun promette di far risparmiare circa 1.350 euro l'anno sui pagamenti domestici per una famiglia media.

Ecco come risparmiare

Dai costi maggiori a quelli più piccoli, passeremo in rassegna le abitudini da cambiare per risparmiare la cifra appena menzionata. Innanzitutto, tra le cause di consumi maggiori si devono menzionare elettrodomestici vecchi (obsoleti) come quelli di cottura: un sistema più efficiente promette un risparmio di circa 260 euro l'anno. Subito dopo c'è il famoso grado in meno richiesto dal governo a tutti gli italiani: abbassare la temperatura dei termosifoni promette un guadagno netto di circa 230 euro. Soltanto con questi due metodi, quindi, arriveremmo a risparmiare 490 euro nell'anno solare, mica male.

Doccia e caldaia

Altra nota dolente che fa impennare i consumi domestici è l'uso prolungato dell'acqua calda durante bagni e docce ma anche la temperatura alla quale viene riscaldata la stessa: posizionare il termostato di una caldaia settato a un valore non superiore ai 50 gradi ed essere veloci nel lavarsi (massimo 4 minuti), consentirebbe un risparmio rispettivamente di 130 e 115 euro, totale 245 euro. In tempi di austerity, non si tratta certamente di bruscolini. Rimandendo in quest'ambito, fare una doccia rispetto al bagno fa sì che si possa consumare meno acqua con un risparmio di circa 30 euro l'anno.

La novità sulla cottura

Si chiama "cooking batch", è una usanza più straniera che italiana e funziona così: per evitare il consumo del gas quotidiano, si potrebbe cuocere dei cibi soltanto una volta a settimana per poi conservarli e riscaldarli all'occorrenza. A quel punto, il forno in pochi minuti riuscirebbe a far rivivere pietanze appena scongelate per un risparmio netto di 130 euro l'anno sulle bollette. È difficile che nel nostro Paese si arrivi a una situazione così estrema ma, chi vuole risparmiare una certa cifra, può fare la prova. Importanti novità anche da come si fa bollire l'acqua: con un coperchio e acqua già calda messa in pentola si possono risparmiare 53 e 52 euro, quindi poco più di 100 euro in un anno.

I consumi degli elettrodomestici

Accanto alle macro aree che abbiamo appena trattato, ci sono tutta una serie di accorgimenti per risparmiare piccole e medie somme di denaro dall'uso dei nostri elettrodomestici: ad esempio, evitare la centrifuga della lavatrice consente di risparmiare circa 90 euro ai quali si possono aggiungere circa 78 euro se si stacca la spina a lavastovigli, televisori e quegli apparecchi in stand-by h24. È ovvio che l'unico elettrodomestico che, per forza di cose, deve sfuggire a questa regola è il frigorifero. Come ricorda Il Messaggero, poi, la novità potrebbe essere data anche dai detersivi alla spina che hanno costi inferiori rispetto ai classici, circa un euro e 50 cent al litro. Il rispamio arriverebbe a 75 euro. Molti non lo sanno ma lascare la luce accesa anche quando non serve costa: spesso ci si dimentica di spegnere la luce della camera da letto se si è in salone e viceversa: questo giochino consentirebbe di avere 50 euro in più ogni 365 giorni.

Come effettuare i lavaggi

Quasi 50 euro possono essere risparmiati sulle bollette se si sta attenti ai lavaggi: utilizzare la lavatrice a 30°C e soltanto a pieno carico consente un risparmio di oltre 30 euro (nel primo caso) e di circa 13 euro (nel secondo): evitare, quindi, di mettere gli apparecchi a 60 o 90 gradi e riempirla sempre invece di lasciarla vuota per metà effettuando più lavaggi. Insomma, i metodi ci sono e per tutti i gusti: ognuno si regola come vuole (e come può) ma con tanti piccoli accorgimenti potremmo, davvero, riuscire a combattere nel nostro piccolo la crisi dell'energia.