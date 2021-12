La cifra choc della bolletta: quanto pagheremo a gennaio

Se il governo non interverrà, il 2022 sarà un salasso per le tasche degli italiani a causa del caro bollette: +50% quelle del gas, aumenti fino al 25% per quelle dell'elettricità.

La "previsione" nera

È quanto prospettato da Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Le motivazioni vanno ricercate in due grandi fattori: la crisi dell'energia causata dall'aumento dei prezzi del gas che non dà segnali di diminuzione e le tensioni sui mercati internazionali. L'unione di entrambe le problematiche avrà una ripercussione negativa sui prezzi che lieviteranno a partire da gennaio e dal primo trimestre del nuovo anno con il primo aggiornamento che verrà deciso da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Ecco i rincari delle bollette

Due conti con la calcolatrice li ha fatti anche l’associazione Consumerismo ed i numeri che sono usciti non fanno presagire nulla di buono anche perché andranno a sommarsi con gli aumenti del 2021. Secondo i calcoli, il prossimo anno la spesa media per una famiglia potrebbe addirittura arrivare a costare 3.368 euro per luce e gas con un incremento superiore alle mille euro (per l'esattezza +1.227 euro) rispetto a quanto speso quest'anno. Salasso allo stato puro. Come si potrà mai far fronte ad un rincaro del genere? Secondo l'associazione, servono " almeno 10 miliardi di euro utili a contrastare rincari e speculazioni sui mercati internazionali dell’energia, ed evitare la maxi-stangata che sta per abbattersi sui consumatori ".

Il dettaglio delle spese su luce e gas

A causa degli aumenti di cui ci siamo occupati sul Giornale.it, nell'anno in corso ogni famiglia italiana per la luce sostiene un costo medio di 783 euro e 1.358 euro per il gas. Vedendo che le quotazioni attuali di elettricità e gas stanno lievitando senza barriere e il nostro governo non ha ancora compiuto un'azione concreta, se la situazione dovesse rimanere questa, nel 2022 la spesa per la bolletta della luce salirebbe a 918 euro per ogni nucleo familiare (aumento di 135 euro annui) mentre quella per il gas schizzerebbe addirittura a 2.450 euro per una famiglia media con un rincaro di ben 1.092 euro. La somma di entrambe le bollette porterebbe ad un incremento complessivo di 1.227 euro annui a famiglia, una cifra senz'altro insostenibile. " Un quadro che avrebbe un impatto fortissimo sulle tasche degli italiani e rappresenterebbe un massacro per le famiglie, trattandosi di spese primarie irrinunciabili ", denuncia l’associazione al Corriere della Sera.

L'idea dell'assessore: i soldi del RdC