"Usiamo i fondi del reddito 5s": l'idea per abbattere il caro bollette

L'aumento dei costi di energia elettrica e gas inizia davvero a far paura, tanto che a lanciare l'allarme, ancora una volta, è l'assessore allo Sviluppo economico della regione Lombardia Guido Guidesi.

L'esponente del Carroccio, che già ad ottobre aveva portato l'attenzione sul problema, auspicandosi un intervento in grado di scongiurare il pericolo dell'incombente peso sulle bollette degli italiani, rinnova ancora una volta il proprio appello all'esecutivo. "Intervengo ancora su un tema che ritengo urgente, imprescindibile, quello dei costi dell’energia" , dichiara Guidesi, come riportato da Agi. "Auspico che il governo e tutte le forze politiche, durante la discussione della legge di bilancio in Parlamento, indirizzino tutti miliardi ancora liberi di destinazione per calmierare il costi dell'energia" , aggiunge l'assessore.

A subire pesanti riscossioni sono sia le famiglie italiane che numerose imprese, le quali rischiano di ridurre o cessare le proprie attività produttive a causa dei costi eccessivi dell'approvvigionamento energetico. "Stiamo rischiando la sospensione dell’attività di parecchie aziende" , denuncia Guidesi, portando proprio l'esempio di ciò che inizia ad accadere in Lombardia, "pur avendo ordinativi per le produzioni e la limitazione del potenziale di consumo dei cittadini" . Una situazione del genere non può che comportare "il blocco della ripresa economica, nonché la nascita di problemi sociali, in un contesto che invece risulta essere molto favorevole alla nostra congiuntura economica. Bisogna intervenire lì ed unicamente lì" , suggerisce l'assessore allo sviluppo economico, "per tutelare aziende, lavoro e famiglie" .