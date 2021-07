Dubbi sul bollo auto? Come evitare la batosta

In caso di dubbi circa l'avvenuto pagamento del bollo auto gli automobilisti possono usufruire di un servizio messo loro a disposizione direttamente dall'Aci. Una situazione che può accadere in particolar modo quando si è alla ricerca di qualche vecchia ricevuta, magari in seguito ad una contestazione o ad una richiesta di accertamento, o qualora si sia proprietari di più di un veicolo.

Oltre a fornire completa assistenza sul territorio tramite i propri sportelli, l'Automobile Club d’Italia viene incontro alle necessità degli utenti anche attraverso un servizio dedicato sul portale online. Tramite la funzione "Assistenza bollo", infatti, ciascun automobilista che abbia difficoltà a ricordare di aver saldato o meno la tassa di proprietà sul mezzo od a reperire delle ricevute anche di vecchia data potrà recuperare tali informazioni attraverso uno specifico estratto della propria posizione. Un aiuto prezioso, specie nel caso in cui sia arrivata una cartella di pagamento e si ritiene invece di essere in regola senza tuttavia disporre dei documenti necessari a comprovarlo.

Senza alcuna necessità di registrarsi al sito dell'Aci, infatti, ciascun utente potrà usufruire del servizio offerto dalla sezione di Assistenza Bollo. Nessuna password nè username, a differenza di quanto accade tradizionalmente su vari siti online: sarà sufficiente indicare, infatti, un indirizzo mail ancora valido ed inserire, ovviamente, il numero della pratica connesso alla richiesta ed il nome della propria regione di appartenenza, stanti le differenze esistenti tra i vari enti locali.

Per il momento il servizio dell'Automobile Club d’Italia è disponibile in un numero limitato di regioni, vale a dire Lombardia, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sicilia. Lazio ed Umbria. Aci ha inoltre attivato il servizio Assistenza Bollo anche per i residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e per quelli della Provincia autonoma di Trento.