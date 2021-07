Data, calcolo e come si paga: attenti al bollo auto

Bollo auto 2021, ecco qualche informazione per comprendere meglio il costo complessivo e le modalità di pagamento.

Il calcolo

Per comprendere a quanto ammonta la tassa di possesso del veicolo bisogna conoscere i kilowatt, che sono indicati sotto la voce P.2 del libretto di circolazione, e la classe ambientale di riferimento. Questi i parametri a cui fare riferimento:

1)Per le auto Euro 0 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 3 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,50 cadauno;

2)Per le auto Euro 1 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 2,90 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,35 cadauno;

3)Per le auto Euro 2 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 2,80 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,20 cadauno;

4)Per le auto Euro 3 fino a 100 kilowatt di potenza si spendono 2,70 euro per kW. Per ogni kW oltre i 100 il costo sale a 4,05 cadauno;

5)Per le auto Euro 4/5/6 fino a 100 kW si spendono 2,58 euro a kW, 3,87 euro per ogni kW oltre i 100.

Superbollo

Le vetture oltre i 185 kW devono pagare anche il superbollo.

1)Per i 5 anni successivi all’anno di costruzione del veicolo si spendono 20 euro per ogni kW che supera la soglia;

2)Nel periodo compreso tra i 5 ed i 9 anni successivi all’anno di costruzione del veicolo si spendono 12 euro per ogni kW che supera la soglia;

3)Nel periodo compreso tra i 10 ed i 14 anni successivi all’anno di costruzione del veicolo si spendono 6 euro per ogni kW che supera la soglia;

4)Nel periodo compreso tra i 15 ed i 19 anni successivi all’anno di costruzione del veicolo si spendono 3 euro per ogni kW che supera la soglia;

5)Dopo i 20 anni dalla costruzione del veicolo si è esentati dal pagamento del superbollo.

Modalità di pagamento

Sul proprio portale online, Aci mette a disposizione degli automobilisti uno specifico strumento di calcolo in grado di indicare la cifra da corrispondere per saldare la tassa automobilistica regionale/provinciale.

Per quanto concerne le modalità di pagamento, questo può essere effettuato presso gli sportelli delle Poste con bollettino dedicato ed una commissione di 1,50 euro, presso tabaccai convenzionati con Lottomatica o banca Itb (1,87 euro di commissione), presso delegazioni Aci, Agenzie di pratiche auto abilitate, Banche abilitate (in quelle convenzionate è possibile effettuare l'operazione da sportello bancomat o tramite home banking), sul sito Aci per mezzo di carta di credito (nessuna commissione per i soci, altrimenti la commissione è pari a 1,87 euro). Se si è registrati sul sito di Poste Italiane è possibile pagare lo specifico bollettino direttamente online, mentre per i titolari di BancoPosta l'addebito può essere fatto direttamente sul conto (commissione di 1 euro).